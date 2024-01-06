Никогда не добавляйте ополаскиватель и кондиционер в стиральную машину и вот почему

Много кто стирает вещи исключительно с ополаскивателями и кондиционерами. Но химик Сильвия Панек считает, что это большая ошибка. По ее мнению, полоскание с так называемыми смягчителями и жидкостью, придающей вещам приятный запах, может навредить как здоровью, так и вашей стиральной машине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Instagram-страницы химика.

В чем опасность кондиционеров для стирки

Подобные средства обещают, что сделают вещи мягкими, свежими и ароматными. Впрочем, химик выступает против кондиционеров, ведь считает, что они могут вызвать зуд, проблемы с кожей даже на головную боль.

По словам женщины, перед использованием ополаскивателей очень важно изучать состав жидкости в бутылке с красивой этикеткой. Химик отмечает, что производители кондиционеров не зря предупреждают (но делают это маленьким шрифтом) о возможных аллергических реакциях.

Как ополаскиватель вредит здоровью (фото: freepik.com)

Кроме того, кондиционеры способны портить стиральные машины. Жидкость с химикатами может оставаться внутри и забиваться в трубах. А это приводит к частым проблемам со сливом воды и затхлой вони из самой машинки.

"Нам не нужны ополаскиватели, но если очень захотите, вы можете сделать самостоятельно средства, которые не вредят вашей коже и вашей стиральной машине. Также они также будут намного дешевле", - заявила химик-блогерша.