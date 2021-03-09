У Миколаєві чоловік забіг у тролейбус і побив жінку-водія: її забрала "швидка"

У Миколаєві стався напад на жінку-водія тролейбуса на кінцевій зупинці - невідомий чоловік сьогодні забіг у салон транспорту і побив водія, після чого сів у свій автомобіль "ВАЗ-2106" і зник.

Інцидент стався вранці в мікрорайоні Північний. Жінка отримала численні удари кулаками по голові та руці. Постраждалу госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

На місці події працювали правоохоронці.

Зазначається, що очевидці встигли сфотографувати автомобіль і чоловіка. Зараз його розшукують.

Також стало відомо, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок. Так, на одній із зупинок зайшла жінка і підійшла до водія оплатити проїзд, простягнувши сильно пошкоджену купюру номіналом 5 гривень. Коли ж водій відмовилася її приймати та попросила пошукати інші гроші, пасажика передала їй 50-ку.

"Водій передала здачу і квиток, на що жінка обурилася, вдарила по кисті водія і гроші розлетілися. Вона почала кричати: "Тебе звільнять, ти без маски", незважаючи на те, що водій був у масці. При цьому пасажирка все ж прокомпостувала квиток і пізніше вийшла на Млиновій", - розповіли місцеві журналісти.

У Миколаєві чоловік накинувся на жінку-водія тролейбуса з кулаками і побив (фото: svidok.info)