ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаєві чоловік забіг у тролейбус і побив жінку-водія: її забрала "швидка"

Новость на русском → Миколаїв, Вівторок 09 березня 2021 17:24
У Миколаєві чоловік забіг у тролейбус і побив жінку-водія: її забрала "швидка" У Миколаєві побили водія тролейбуса (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві стався напад на жінку-водія тролейбуса на кінцевій зупинці - невідомий чоловік сьогодні забіг у салон транспорту і побив водія, після чого сів у свій автомобіль "ВАЗ-2106" і зник.

Про це 9 березня передає місцеве видання "Свідок.Info".

Інцидент стався вранці в мікрорайоні Північний. Жінка отримала численні удари кулаками по голові та руці. Постраждалу госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

На місці події працювали правоохоронці.

Зазначається, що очевидці встигли сфотографувати автомобіль і чоловіка. Зараз його розшукують.

Також стало відомо, що незадовго до нападу у водія стався конфлікт з однією з пасажирок. Так, на одній із зупинок зайшла жінка і підійшла до водія оплатити проїзд, простягнувши сильно пошкоджену купюру номіналом 5 гривень. Коли ж водій відмовилася її приймати та попросила пошукати інші гроші, пасажика передала їй 50-ку.

"Водій передала здачу і квиток, на що жінка обурилася, вдарила по кисті водія і гроші розлетілися. Вона почала кричати: "Тебе звільнять, ти без маски", незважаючи на те, що водій був у масці. При цьому пасажирка все ж прокомпостувала квиток і пізніше вийшла на Млиновій", - розповіли місцеві журналісти.

У Миколаєві чоловік забіг у тролейбус і побив жінку-водія: її забрала &quot;швидка&quot;

У Миколаєві чоловік накинувся на жінку-водія тролейбуса з кулаками і побив (фото: svidok.info)

Раніше повідомлялося, що недавно у Житомирі в тролейбусі розпорошили газ в обличчя військовому, який заступився за пенсіонерку.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з різаниною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Миколаїв бійка троллейбус инцидент
LITE
Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати другу дитину
Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати другу дитину