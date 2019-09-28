У Миколаєві іноземець напав і порізав екс-кохану: дівчина у реанімації

Фото: Постраждала Ірина (facebook.com/lilia.savokh)

Чоловік наніс колишній дівчині ножові поранення і втік на таксі

У Миколаєві німець турецького походження напав на колишню кохану і наніс їй кілька ножових поранень. 50-річний Лукас спеціально приїхав в Україну, щоб помститися екс-коханій, хоча вони давно розлучилися. Друзі дівчини запевняють, що пара розлучилася через неможливі ревнощі чоловіка.

Про цю трагічну історію розповіла на своїй Facebook-сторінці подруга Ірини Лілія Савох.

Фото: Лукас і Ірина (facebook.com/lilia.savokh)

30-річна Ірина після нападу колишнього коханого потрапила в реанімацію. Він наніс їй кілька ударів ножем і втік на таксі. Як зазначає ТСН, Лукас готувався до злочину, він стеріг Ірину біля її будинку, влаштувавши "маскарад", він одягнув перуку і приклеїв на обличчя фальшиву бороду і чекав жертву біля будинку.

Скріншот поста (facebook.com/lilia.savo)

Коли Ірина побачила озброєного чоловіка, вона вирішила втекти в найближчий магазин, але Лукаса це не зупинило, він побіг за нею і вдарив ножем у спину. Свідки нападу запам'ятали номери машини, в яку швидко сів нападник іноземець. Це було таксі, в салоні перебували ще двоє чоловіків.

Зараз Ірина в реанімації, її стан дуже важкий, травми серйозні і пошкоджена печінка.

Фото: Ірина зараз в лікарні в дуже важкому стані (facebook.com/lilia.savo)

З Лукасом вона познайомилася в Києві 1,5 роки тому. Чоловік був дуже ревнивий і після розриву відносин почав погрожувати і залякувати дівчину.

Як повідомляє прес-служба поліції Миколаєва, іноземця по гарячих слідах затримали завдяки свідкам.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Його дії кваліфікуються як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 КК України).

Слідство триває. Незабаром суд обере для підозрюваного запобіжний захід. За скоєний кримінальний злочин іноземцю загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.