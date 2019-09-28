В Николаеве иностранец напал и порезал экс-возлюбленную: девушка в реанимации

Фото: Пострадавшая Ирина (facebook.com/lilia.savokh)

Мужчина нанес бывшей девушке ножевые ранения и скрылся на такси

В Николаеве немец турецкого происхождения напал на бывшую любимую и нанес ей несколько ножевых ранений. 50-летний Лукас специально приехал в Украину, чтобы отомстить экс-любимой, хотя они давно уже расстались. Друзья девушки уверяют, что пара рассталась из-за невозможной ревности мужчины.

Об этой трагической истории рассказала на своей Facebook-странице подруга Ирины Лилия Савох.

Фото: Лукас и Ирина (facebook.com/lilia.savokh)

30-летняя Ирина после нападения бывшего любимого попала в реанимацию. Он нанес ей несколько ударов ножом и скрылся на такси. Как отмечает ТСН, Лукас готовился к преступлению, он подкарауливал Ирину возле ее дома, устроив "маскарад", он надел парик и приклеил на лицо фальшивую бороду и ждал жертву возле дома.

Скриншот поста (facebook.com/lilia.savo)

Когда Ирина увидела вооруженного мужчину, она решила убежать в ближайший магазин, но Лукаса это не остановило, он побежал за ней и ударил ножом в спину. Свидетели нападения запомнили номера машины, в которую быстро сел нападавший иностранец. Это было такси, в салоне находились еще двое мужчин.

Сейчас Ирина в реанимации, ее состояние очень тяжелое, травмы серьезные и повреждена печень.

Фото: Ирина сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии (facebook.com/lilia.savo)

С Лукасом она познакомилась в Киеве 1,5 года назад. Мужчина был очень ревнивый и после разрыва отношений начал угрожать и запугивать девушку.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаева, иностранца по горячим следам задержали благодаря свидетелям.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Следствие продолжается. Вскоре суд изберет для подозреваемого меру пресечения. За совершенное уголовное преступление иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.