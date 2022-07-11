RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не зберігайте хліб таким способом: є ідея краще

Фото: як зберегти надовго свіжим хліб (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хліб відноситься до продуктів, які швидко псуються і покриваються пліснявою.

Але є один спосіб, що допомагає зберегти його вдома надовго, пише Express.

Чому хліб не потрібно класти в холодильник

Більшість людей зберігають хліб неправильно, поміщаючи його в холодильник. Цього робити зовсім не потрібно, адже там він пліснявіє.

На щастя, є розумний і простий спосіб як зробити так, щоб хліб залишався свіжим.

Як потрібно зберігати хліб

Експерт з кухні, відомий під псевдонімом The Board Housewife, порадив покласти в пакет з хлібом стебло свіжої селери.

За неофіційними даними вважається, що селера продовжить термін зберігання хлібобулочних виробів.

Вважається, що хліб вбирає вологу з селери, що запобігає його висиханню.

Чому хліб пліснявіє?

Хліб - сприятливе місце для росту цвілі. Це викликано тим, що спори цвілі потрапляють на цей продукт.

Спори викидаються грибами, плаваючи навколо, поки не знайдуть підходяще місце для свого зміцнення.

Хліб привабливий для спор, тому що в ньому містяться цукри, якими може харчуватися цвіль.

Більш того, цвіль любить рости в умовах, в яких часто зберігається хліб - це пластикові пакети.

Як ми раніше писали, цей спосіб допоможе зберегти моркву надовше.

Читайте також, як зберігати картоплю вдома без холодильника місяцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
хранение продуктов