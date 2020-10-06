Ніякої самодіяльності та біганини в поліклініку: у МОЗ розповіли, як діяти при симптомах COVID-19

Що робити при перших симптомах COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, як поводитися при перших симптомах коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли жителям країни, як потрібно себе вести при перших симптомах коронавірусу. Вони відзначили, що є чіткий алгоритм дій і не потрібно проявляти самодіяльність, бігти в поліклініку і сидіти в чергах.

"В Україні є чіткий алгоритм дій у випадку появи симптомів COVID-19. Найпершим ділом потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві. Головне: ніякої стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку і стояти там у черзі", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Фахівці розробили просту інфографіку, в якій описаний весь алгоритм дій пацієнта з підозрою на коронавірус.

1. При появі перших симптомів потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві. Варто описати всі симптоми та розповісти про самопочуття.

2. На основі детальної розповіді пацієнта, сімейний лікар визначає, чи потрібна йому госпіталізація.

3. Якщо госпіталізація не потрібна, то пацієнт повинен залишатися на самоізоляції.

4. Сімейний лікар самостійно викликає мобільну бригаду, яка приїде до пацієнта додому і візьме зразки для проведення тестів на коронавірус.

5. При температурі вище 38 градусів або при появі проблем з диханням – потрібно негайно телефонувати на гарячу лінію 103.

Важливо! Люди з симптомами COVID-19 повинні залишатися вдома і виконувати всі рекомендації лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі налякали заявою про COVID-19 напередодні сезону грипу.

А також розповідали про те, що медики повідомили про те, що коронавірус в Україні почав міняти симптоми.