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"Ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": глава дипломатії ЄС потролив росіян

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Середа 23 лютого 2022 10:08
"Ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": глава дипломатії ЄС потролив росіян Фото: проти Росії вводить санкції ЄС (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

США і країни ЄС вводять санкції проти Росії, яка визнала "ЛНР" і "ДНР".

Так, наприклад, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС одноголосно погодилися рішуче реагувати.

"Сьогодні ми одноголосно погоджуємося рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України. Пакет санкцій ЄС вдарить по 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР"; 27 фізичних і юридичних особах, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - написав він у Twitter.

Потім у соцмережі Борреля виник і новий пост.

"Більше ніякого шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів в Антверпені. "Це перший крок. Ми об'єднані", - резюмував він.

&quot;Ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе&quot;: глава дипломатії ЄС потролив росіянСкріншот (twitter.com/JosepBorrellF)

Цікаво, що пізніше ця публікація була видалена, але скріншот в мережі залишився.

Які санкції вже введені проти Росії

Влада США вводить санкції щодо найбільших російських банків веб і Промсвязьбанку. Під обмежувальні заходи потраплять також 42 їх дочірніх компаній.

У "чорні списки" США потрапили російські чиновники і їхні діти:

  • глава ФСБ РФ Олександр Бортніков і його син Денис Бортніков;
  • екс-прем'єр РФ Михайло Фрадков і його син Петро Фрадков;
  • заступник глави АП РФ Сергій Кирієнко і його син Володимир Кирієнко.

Уряд Австралії вводить економічні санкції щодо Росії після її рішення визнати "ЛДНР". Зокрема, заходи торкнуться окремих громадян РФ.

Санкції Японії щодо Росії передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також вони стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО

Нагадаємо, що у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ.

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Санкції проти Росії
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