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Наречена Павлика опублікувала ім'я майбутнього сина: співак дуже здивувався

STYLERПерсони    16.03.2020 - 15:12
Наречена Павлика опублікувала ім'я майбутнього сина: співак дуже здивувався
Віктор Павлик і його майбутня дружина (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Реп'яхова вирішила шокувати свого коханого

25-річна наречена співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова готується до весілля з виконавцем, який набагато старший за неї. Мало того, концертний директор Павлика вже придумала ім'я для їх майбутнього сина. Правда, сам 54-річний Віктор про це ще не знає.

Так, Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео виконання пісні Володимира Висоцького "Кони привередливые" Оленою Ваєнгою і Людмилою Соколовою.

Під відео Катерина написала неоднозначний пост.

"Я плачу! Мене розриває почуття щастя вирости і знати напам'ять ваші пісні, Володимир Семенович! Мій син Міша, буде знати їх напам'ять і сподіваюся, коли-небудь зазнає такі ж почуття. Як дивно побудований світ. Хтось приходить на Землю і проникає крізь століття і мільйони душ. А хтось проживає своє життя безслідно...", — написала Катерина.

В коментарях Віктор Павлик дуже здивувався і запитав Катерину: "Майкл?".

На що вона відповіла йому: "Моше". Судячи з усього, Катерина вирішила здивувати нареченого також і почуттям гумору.

Наречена Павлика опублікувала ім'я майбутнього сина: співак дуже здивувався

Скріншот коментарів (Instagram)

Як ми раніше писали, молода наречена Віктора Павліка, 25-річна Катерина Реп'яхова активно готується до весілля з коханим і вже приміряє весільні сукні.

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