Неожиданные гении: 5 невероятно умных животных

В то время как люди склонны считать, что они являются вершиной интеллекта, многие виды животных демонстрируют отличные навыки решения проблем, эмоциональный интеллект и даже самосознание.

Крыса

В китайской культуре крыса ценится за свою хитрость и изобретательность, и не зря. Это животное успешно колонизировало все континенты на Земле, кроме Антарктиды.

Известно, что лабораторная крыса находит короткие лазейки и пути побега в лабораторных экспериментах, разработанных ведущими учеными нашего времени. Фактически высококвалифицированные крысы спасли тысячи жизней, обнаруживая туберкулез у людей и вынюхивая наземные мины по всему миру.

Крысе нужно 30 минут, чтобы проверить территорию теннисного корта на наличие мин - задача, которая может занять у человека четыре дня с металлоискателем.

Также она может проверить 100 образцов мокроты туберкулезом менее чем за 20 минут, тогда как лаборанту понадобится до четырех дней. Крысы также могут научиться играть в прятки.

Обычная серая крыса (фото: Freepik)

Осьминог

Осьминог - одно из самых умных существ в море. Это животное пока недостаточно изучено, но ученые постоянно открывают его новые и удивительные способности.

Осьминоги играют, решают проблемы, перемещаются по лабиринтам и обладают кратковременной памятью. Но как животное, относящееся к тому же классу, что и улитка, способно на такие разумные подвиги? Сочетание силы, ловкости, любознательности и больших умственных способностей отличает осьминога от его мягких собратьев.

Мозг осьминога пропорционально так же велик, как мозг некоторых млекопитающих, но он демонстрирует высокий уровень организации, помогающий ему ловить добычу и избегать хищников.

Они проявляют такую же смекалку, когда их привозят в научные лаборатории. Исследователи подтвердили, что осьминоги могут узнавать отдельных людей, хотя те носят идентичную униформу.

Маленький осьминог, пытающийся спрятаться между двумя раковинами (фото: Википедия)

Голубь

Голуби распространены в большинстве городов по всему миру, и многие считают их просто вредителями. Однако эта вездесущая птица на самом деле достаточно умна. Поскольку голуби являлись объектами бесчисленных научных экспериментов, существует множество исследований об их интеллектуальных способностях.

Голуби могут распознавать сотни изображений даже после того, как прошло несколько лет. Они также могут идентифицировать себя в зеркале, выполнять определенную последовательность движений и различать две картины - достаточно впечатляюще для обычной птицы.

До того как технологии прогрессировали, эти голуби передавали важные сообщения в тыл врага и назад во время войн. А другие голуби, оснащенные крошечными камерами, летали над вражескими территориями для сбора информации.

Обычные городские голуби (фото: Freepik)

Белка

Непреклонная настойчивость и безупречная память этого животного сделали его заклятым врагом садоводов по всему миру. Большинство белок демонстрируют удивительный набор трюков и стратегий, помогающих им выжить, что, по мнению исследователей, свидетельствует о продвинутом уровне хитрости и интеллекта.

Эти разумные существа, в сущности, являются лесными животными, которые приспособились к жизни рядом с людьми. Они питаются из кормушек для птиц и любой едой, которая может валяться вокруг.

Также известно, что древесные белки используют технику под названием "пространственное измельчение", чтобы отсортировать свою кучу орехов по размеру, типу и, возможно, даже питательной ценности и вкусу. Это помогает им найти то, что они захотят, когда проголодаются.

Белка пьет воду из озера в лесу (фото: Freepik)

Свинья

Несмотря на репутацию прожорливости и плохой гигиены, свиньи действительно очень умные животные. Как домашние, так и дикие виды известны своей способностью приспосабливаться к разнообразным экологическим условиям.

В отличие от большинства других копытных, в основном растительноядных, свиньи и их родственники всеядны по рациону, который иногда включает даже червей и клопов.

Как правило, везде, где они были завезены, свиньи превосходят местные виды. Несмотря на разрушительные последствия для местных животных, эта тенденция является еще одним убедительным свидетельством сообразительности свиней.

Молодые поросята могут даже научиться пользоваться зеркалами, чтобы найти путь к спрятанной миске с едой. Когда исследователи разместили лакомства за твердым барьером, который был виден только в зеркале, семеро из восьми свиней нашли свою еду.

Причина, по которой некоторые домашние свиньи стали любимыми домашними животными в США – свиньи так же подвергаются дрессировке, как кошки и собаки.

Обычная домашняя свинья (фото: Freepik)