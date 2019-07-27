Необхідно пристойно витратитися: Комаровський розповів, як обирати термометр

Євген Комаровський розповів, як правильно обирати термометр, а також поділився важливими рекомендаціями. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Facebook.

Є припущення, що необхідно витратити досить пристойну суму з сімейного бюджету, щоб купити хороший термометр. Однак Комаровський з цим твердженням не зовсім згоден.

"Насправді, в більшості випадків, вам зовсім неважливо точно знати у дитини 37.7С або 37.9С. Насправді, ваші дії абсолютно однакові в ситуації 37.5С або 37.8С, 39.2С або 39.7С. Точність вимірювання температури потрібна хіба що в лабораторії або при проведенні особливо цінних досліджень ", - зазначив лікар.

Євген Комаровський про вибір термометра (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський рекомендує звертати увагу лише на те, нормальна температура або ні. А також стежити за динамікою зміни температури.

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