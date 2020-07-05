Щось неймовірне: прорив теплотраси в Києві на мосту Патона шокував мережу

Міст Патона (фото: РБК-Україна)

На мосту Патона прорвало теплотрасу

У Києві на мосту Патона комунальники нещодавно проводили масштабний ремонт. Але це не врятувало міст від неприємностей. Річ у тім, що в неділю, 5 липня, прорвало трубу водопостачання.

З моста в Дніпро б'є потужний потік води. Відео інциденту опублікували користувачі мережі, які також говорять про те, що це не перший подібний випадок на мосту. Тільки за поточний тиждень це вже друга комунальна НП.

У Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси (відео: facebook.com/roman.medynskiy)

У мережі прокоментували цю ситуацію.

В якому сенсі?? Це як?

Знову прорвало ... жесть. Тільки ось минулого тижня випробування проводили;

Мамо рідна, а що за морок;

Який капець;

Залишу коммент, щоб дізнатися чи можна по ньому їздити;

Жах, лівий берег може залишитися без гарячої води;

Внутрішньому туризму бути!

Ух! У Ризі це була б подія літа. В основному тут відбувається нічого;

Щось неймовірне і не зрозуміле.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, у Києві вночі із землі забило "гейзер". Інцидент стався в Подільському районі на вулиці Введенській. Вода била з каналізаційного люка. При цьому довжина потоку досягала десяти метрів.

Раніше у Києві гейзер утворився прямо на проїжджій частині. Фонтан з гарячою водою помітили на вулиці Голосіївській, яка знаходиться недалеко від метро "Деміївська". Очевидці зняли відео, на якому можна побачити, як потік води підіймається до верхніх поверхів будинків.

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Автор: Роман Мирончук