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Что-то неимоверное: прорыв теплотрассы в Киеве на мосту Патона шокировал сеть

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 23:09
Что-то неимоверное: прорыв теплотрассы в Киеве на мосту Патона шокировал сеть
Мост Патона (фото: РБК-Украина)

На мосту Патона прорвало теплотрассу

В Киеве на мосту Патона коммунальщики недавно проводили масштабный ремонт. Но это не спасло мост от неприятностей. Дело в том, что в воскресенье, 5 июля, прорвало трубу водоснабжения.

С моста в Днепр хлещет мощный поток воды. Видео инцидента опубликовали пользователи сети, которые также говорят о том, что это не первый подобный случай на мосту. Только за текущую неделю это уже второе коммунальное ЧП.

Опубликовано Романом Медынским Воскресенье, 5 июля 2020 г.
Опубликовано Романом Медынским Воскресенье, 5 июля 2020 г.

В Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы (видео: facebook.com/roman.medynskiy)

В сети прокомментировали эту ситуацию.

  • В смысле?? Это как?
  • Опять прорвало... жесть. Только вот на прошлой неделе испытания проводили;
  • Мама дорогая, а что за мрак;
  • Какой капец;
  • Оставлю коммент, чтобы узнать можно ли по нему ездить;
  • Ужас, левый берег может остаться без горячей воды;
  • Внутреннему туризму быть!
  • Ух! В Риге это было бы событие лета. В основном здесь происходит ничего;
  • Что-то неимоверное и не понятное.

Что-то неимоверное: прорыв теплотрассы в Киеве на мосту Патона шокировал сеть

Скриншот с Facebook

Напомним, в Киеве ночью из земли забил "гейзер". Инцидент произошел в Подольском районе на улице Введенской. Вода била из канализационного люка. При этом длина потока достигала десяти метров.

Ранее в Киеве гейзер образовался прямо на проезжей части. Фонтан с горячей водой заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская". Очевидцы сняли видео, на котором можно увидеть, как поток воды поднимается до верхних этажей домов.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Киевмост Патона
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