"Не волосся - п**да!" У Карпатах власниця колиби нахамила туристам через знайдений сюрприз у їжі

На Прикарпатті власниця колиби "Карпатський Водограй" грубо нахамила і вигнала туристів з Києва через просте зауваження, що в замовлених стравах ті виявили волосся.

Гості закладу зняли таке спілкування на відео, і кадри опубліковані на Facebook-сторінці " Калуський Формат ".

Автором ролика стала учасниця 3 сезону реаліті-шоу "Екси" від "Нового каналу" Еліс Похвалітова.

Туристи на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/elis_gamp_)

Як розповіли туристи, неприємний сюрприз був знайдений у двох з чотирьох страв, які вони замовили на обід. Повідомивши про це власниці колиби, що розташована в мальовничому місці біля гір в смт Верховина, реакція послідувала вельми бурхлива.

Скандал у Карпатській колибі (фото: скріншот з відео)

Жінка стала кричати на гостей і заявила, що це не волосся, а п**да. Те, що серед туристів була маленька дитина, не стало для неї аргументом стримуватися у виразах.

Потім господиня "Водограю" просто вигнала російськомовних туристів словами "йдіть звідси, москалі, закрили двері і пішли в д*пу".

Відео: на Прикарпатті в колибі туристам подали страви з волоссям, а після зауваження - нахамили і вигнали

Як вказується в описі самої колиби "Карпатський Водограй" в Instagram-профілі, в закладі пропонують гостям смачно підкріпитися, відсвяткувати дні народження і провести корпоративи, є номери для відпочинку на 17 людей, альтанки, мангал, зал для танців, також можливі екскурсії по горах.

Колиба "Карпатський Водограй" (фото: instagram.com/karpatskiivodohraii)