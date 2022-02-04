"Не волосы - п**да!" В Карпатах владелица колыбы нахамила туристам из-за найденного сюрприза в еде
На Прикарпатье владелица колыбы "Карпатський Водограй" грубо нахамила и выгнала туристов из Киева из-за простого замечания, что в заказанных блюдах те обнаружили волосы.
Гости заведения сняли такое общение на видео, и кадры опубликованы на Facebook-странице "Калушский Формат".
Автором ролика стала участница 3 сезона реалити-шоу "Эксы" от "Нового канала" Элис Похвалитова.
Туристы на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/elis_gamp_)
Как рассказали туристы, неприятный сюрприз был найден в двух из четырех блюд, которые они заказали на обед. Сообщив об этом владелице колыбы, что расположена в живописном месте около гор в пгт Верховина, реакция последовала весьма бурная.
Скандал в карпатской колыбе (фото: скриншот с видео)
Женщина стала кричать на гостей и заявила, что это не волосы, а п**да. То, что среди туристов был маленький ребенок, не стало для нее аргументом сдерживаться в выражениях.
Затем хозяйка "Водограя" просто выгнала русскоговорящих туристов словами "уходите отсюда, москали, закрыли дверь и пошли в за*ницу".
Видео: на Прикарпатье в колыбе туристам подали блюда с волосами, а после замечания - нахамили и выгнали
Как указывается в описании самой колыбы "Карпатский Водограй" в Instagram-профиле, в заведении предлагают гостям вкусно подкрепиться, отпраздновать дни рождения и провести корпоративы, есть номера для отдыха на 17 человек, беседки, мангал, зал для танцев, также возможны экскурсии по горам.
Колыба "Карпатский Водограй" (фото: instagram.com/karpatskiivodohraii)
Ранее сообщалось, что во Львове клуб попал в громкий скандал после того, как охрана заведения выгнала посетителя за его проукраинскую позицию.
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