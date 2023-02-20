"Не нравится на русском - выходите": продавщица "Киевхлеб" угодила в скандал
В Киеве сотрудница "Киевхлеб" угодила в скандал. Продавщица в магазине в Оболонском районе столицы отказалась обслуживать покупательницу на украинском языке.
Об этом стало известно из Telegram-канала активиста Андрея Смолия.
Детали скандала
Отмечается, что продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась обслуживать клиента на государственном языке. На замечания женщина не реагировала, также отказалась что-либо комментировать.
По словам покупательницы, продавец сказала: "Не нравится на русском - выходите".
"Киевхлеб, вы вообще украинская сеть или оккупантская? Нанимаете кого на работу? Сепаратистов", – отреагировал Андрей Смолий.
Он напомнил, что использование украинского языка при обслуживании клиентов является требованием закона.
Реакция "Киевхлеб" на поведение продавца
На странице в Facebook сети появился комментарий по ситуации от директора сети магазинов Ярослава Федоренко. Он сообщил, что сотрудница, нарушившая закон, уволена.
"В Телеграмм-канале появилось видео, где продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась общаться с покупателем на государственном языке. Ознакомившись с деталями, зафиксированными на кадрах, сообщаем: да, действительно, на видео – наш продавец. К сожалению, от таких сотрудников не застрахована ни одна компания и "Киевхлеб" не исключение. Мы осуждаем ее действия и позицию. Данный продавец уволен!" - сообщил Федоренко.
Напомним, что посетительницу кафе в Одессе выгнали из-за просьбы обслуживать на украинском.
Ранее сообщалось, что в Киеве девушку не захотели брать на работу в русскоязычную компанию, так как она общается исключительно на украинском.