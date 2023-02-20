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"Не нравится на русском - выходите": продавщица "Киевхлеб" угодила в скандал

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 07:31
"Не нравится на русском - выходите": продавщица "Киевхлеб" угодила в скандал Фото: Сотрудница "Киевхлеб" попала в языковой скандал (kievvlast.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве сотрудница "Киевхлеб" угодила в скандал. Продавщица в магазине в Оболонском районе столицы отказалась обслуживать покупательницу на украинском языке.

Об этом стало известно из Telegram-канала активиста Андрея Смолия.

Детали скандала

Отмечается, что продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась обслуживать клиента на государственном языке. На замечания женщина не реагировала, также отказалась что-либо комментировать.

По словам покупательницы, продавец сказала: "Не нравится на русском - выходите".

"Киевхлеб, вы вообще украинская сеть или оккупантская? Нанимаете кого на работу? Сепаратистов", – отреагировал Андрей Смолий.

Он напомнил, что использование украинского языка при обслуживании клиентов является требованием закона.

Реакция "Киевхлеб" на поведение продавца

На странице в Facebook сети появился комментарий по ситуации от директора сети магазинов Ярослава Федоренко. Он сообщил, что сотрудница, нарушившая закон, уволена.

"В Телеграмм-канале появилось видео, где продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась общаться с покупателем на государственном языке. Ознакомившись с деталями, зафиксированными на кадрах, сообщаем: да, действительно, на видео – наш продавец. К сожалению, от таких сотрудников не застрахована ни одна компания и "Киевхлеб" не исключение. Мы осуждаем ее действия и позицию. Данный продавец уволен!" - сообщил Федоренко.

Напомним, что посетительницу кафе в Одессе выгнали из-за просьбы обслуживать на украинском.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушку не захотели брать на работу в русскоязычную компанию, так как она общается исключительно на украинском.

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