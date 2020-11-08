Названі неявні симптоми гіпертонії: у цих випадках точно треба до лікаря

Названі неявні симптоми гіпертонії (ілюстративне фото: freepik.com)

Гіпертонія не має симптомів на ранніх стадіях захворювання

Гіпертонію часто називають "тихим вбивцею", і не без підстав: цей стан дає майже не має симптомів, поки не спровокує серйозну серцево-судинну подію, таку як серцевий напад або інсульт, в кращому випадку - напад високого тиску. Неявні симптоми, які назвала провідний американський лікар, опублікували в журналі Everyday Health.

"Високий кров'яний тиск є головною контрольованою причиною серцевих захворювань, серцевої недостатності, інсульту та термінальної стадії ниркової недостатності, а також робить значний внесок у захворюваність і смертність людей з діабетом", - говорить Ренді Векслер, доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної сімейної медицини Університету штату Огайо в Колумбусі

Найчастіше ознак гіпертонії взагалі немає. Зазвичай люди випадково виявляють, що у них високий кров'яний тиск, говорить доктор Векслер. Вони йдуть до лікаря, щоб пройти медогляд - перевіряють болі в спині, діагностують кашель або застуду і з подивом виявляють, що у них високий кров'яний тиск. Дуже рідко, каже Векслер, люди мають ознаки гіпертонії та відвідують лікаря спеціально, щоб перевірити, чи немає у них гіпертонії.

Але симптоми високого кров'яного тиску можуть з'явитися, коли стан стає важким протягом тривалого періоду часу. Коли кров'яний тиск небезпечно високий, каже Векслер, з ним потрібно боротися негайно.

Неявні симптоми гіпертонії:

Почуття розгубленості або інші неврологічні симптоми. Носова кровотеча. Втома. Затуманений зір. Біль у грудях. Ненормальне серцебиття.

Ці типи симптомів вказують на те, що важка стадія гіпертонії існує досить довго, щоб серце, мозок, нирки або очі отримали якийсь тип пошкодження. Хоча високий кров'яний тиск може бути однією з основних причин, основна увага приділяється спочатку безпосередній події, а потім довгостроковому лікуванню гіпертонії для подальшого запобігання інсультів, серцевих нападів та інших захворювань.

Нагадаємо, що раніше були названі дешеві та натуральні добавки для зниження тиску в домашніх умовах. Їх всього дві, і вони абсолютно безпечні.

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