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Названо 9 найпоширеніших симптомів "Омікрону" у вакцинованих людей

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Вівторок 18 січня 2022 16:28
Названо 9 найпоширеніших симптомів "Омікрону" у вакцинованих людей Названо симптоми Омікрону у вакцинованих людей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус штаму "Омікрон" дуже швидко поширюються по планеті. Лікарі пояснюють, що захворіти на коронавірус будь-якого штаму можуть також і вакциновані люди, але перебіг хвороби завдяки щепленню буде більш легким.

Які симптоми при зараженні штамом "Омікрон" можуть з'явитися у вакцинованих людей, розповіли у виданні The Sun.

Знати всі ознаки захворювання дуже важливо, оскільки це знизить кількість передачі вірусу випадково.

Вакциновані люди можуть хворіти на коронавірус в легшій формі зі слабо вираженими симптомами або ж - майже без них. Але при цьому вони можуть бути заразними для інших людей.

Штам "Омікрон" медики називають більш м'яким, ніж всі інші різновиди захворювання. Ризик госпіталізації та важких станів нижче на 50-70%.

Більшість штамів коронавірусу викликають кашель, лихоманку і втрату нюху. Також відзначається ще більше ніж 20 специфічних симптомів, які були відзначені у пацієнтів.

При дельті вакциновані люди скаржилися на нежить, біль у горлі, чхання, головні болі та кашель.

"Це викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані, і менше загальних системних симптомів, таких як нудота, м'язові болі, діарея і шкірний висип", - відзначили медики.

Які є симптоми штаму "Омікрон" у щеплених

  • Нежить
  • Біль в горлі
  • Чхання
  • Головний біль
  • Кашель
  • Нудота
  • М'язові болі
  • Діарея
  • Шкірний висип

В окремих випадках можуть бути симптоми з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота, розлади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ назвали всі симптому "Омікрона".

А також розповідали про те, що в Україні готуються до спалаху штаму "Омікрон".

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Коронавірус Омикрон симптомы
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