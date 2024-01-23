Думает только о собственных потребностях: как распознать настоящего эгоиста

Эгоизм - это психологическое состояние, где основное внимание и энергия направлены на удовлетворение собственных потребностей и интересов. Это может проявляться в недостаточном учете чувств или потребностей других людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проявляется эгоизм и как его правильно распознать.

Основные проявления эгоизма

По словам психолога, проявления эгоизма могут быть разнообразными: от халатности к нуждам других до отказа помогать, когда это не приносит непосредственно пользы самому личному благополучию.

В частности, это может возникать как результат недостаточного социального сознания и развитых эмпатичных навыков.

Важно различать здоровое самочувствие и самозащиту от патологического эгоизма, которое может вести к ощущению оторванности от других и проблем в межличностных отношениях.

Причины эгоизма

Корни большинства психологических травм и жизненных проблем идут с детства.

Если человек вырос в обстановке, когда все лучшее было для него всегда, то во взрослом возрасте он тоже этого будет хотеть.

Это может произойти, если в детстве ребенка не учили делиться, заботиться и думать о нуждах других членов семьи.

Признаки эгоиста в отношениях

Не слушает партнера

Если вторая половинка хочет рассказать о своих проблемах, то ей быстро дают понять, что это неинтересно и скучно. В таких отношениях второй партнер будет чувствовать себя одиноко.

Избегает неприятных разговоров

У всех пар встречаются сложные моменты, когда нужно обсудить отношения. Эгоист всегда их умалчивает и не дает поговорить о них.

Регулярно обвиняет вторую половинку в эгоизме

Если один из партнеров говорит другому о его чрезмерном эгоизме, то это провокатор. Ему не нравится, что вторая половинка не хочет потакать его капризам.

Критикует друзей и родных второй половинки

Эгоист всегда плохо отзывается и обесценивает близких людей второй половинки.

Равнодушен к нуждам второй половинки

В здоровых отношениях партнер знает, что любит вторая половинка и периодически радует ее. Если один в паре не хочет ничего делать для другого или считает его интересы недостойными, это говорит о его эгоизме.