Думает только о собственных потребностях: как распознать настоящего эгоиста
Эгоизм - это психологическое состояние, где основное внимание и энергия направлены на удовлетворение собственных потребностей и интересов. Это может проявляться в недостаточном учете чувств или потребностей других людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проявляется эгоизм и как его правильно распознать.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница психолога Ирины Кулик, сайт Информационного портала здоровья и питания и "Психологис".
Основные проявления эгоизма
По словам психолога, проявления эгоизма могут быть разнообразными: от халатности к нуждам других до отказа помогать, когда это не приносит непосредственно пользы самому личному благополучию.
В частности, это может возникать как результат недостаточного социального сознания и развитых эмпатичных навыков.
Важно различать здоровое самочувствие и самозащиту от патологического эгоизма, которое может вести к ощущению оторванности от других и проблем в межличностных отношениях.
Причины эгоизма
Корни большинства психологических травм и жизненных проблем идут с детства.
Если человек вырос в обстановке, когда все лучшее было для него всегда, то во взрослом возрасте он тоже этого будет хотеть.
Это может произойти, если в детстве ребенка не учили делиться, заботиться и думать о нуждах других членов семьи.
Признаки эгоиста в отношениях
Не слушает партнера
Если вторая половинка хочет рассказать о своих проблемах, то ей быстро дают понять, что это неинтересно и скучно. В таких отношениях второй партнер будет чувствовать себя одиноко.
Избегает неприятных разговоров
У всех пар встречаются сложные моменты, когда нужно обсудить отношения. Эгоист всегда их умалчивает и не дает поговорить о них.
Регулярно обвиняет вторую половинку в эгоизме
Если один из партнеров говорит другому о его чрезмерном эгоизме, то это провокатор. Ему не нравится, что вторая половинка не хочет потакать его капризам.
Критикует друзей и родных второй половинки
Эгоист всегда плохо отзывается и обесценивает близких людей второй половинки.
Равнодушен к нуждам второй половинки
В здоровых отношениях партнер знает, что любит вторая половинка и периодически радует ее. Если один в паре не хочет ничего делать для другого или считает его интересы недостойными, это говорит о его эгоизме.
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