Названо найпопулярніше слово 2021 року: його знає кожен
Вакцина (vax) - слово року 2021 за версією Оксфордського словника англійської мови.
Про це йдеться в прес-релізі на сайті знаменитого британського університету.
Лексикографи відзначають, що до недавнього часу слово "vax" відносно рідко зустрічалося в їхній базі.
Але до вересня 2021 року воно стало вживатися людьми "більш ніж в 72 рази частіше, ніж в той же час в минулому році".
Крім того, це слово породило безліч похідних, наприклад "паспорт вакцинації" (vax cards). Також вчені виділяють слова:
- vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з "Селфі")
- anti-vaxxer (антивакцинатор)
- double-vaxxed (людина, яка вакцинована двома дозами).
"Немає слова, яке ліпше передає атмосферу року, що минає, ніж vax", - кажуть дослідники Оксфордського університету.
Частота вживання vax в Oxford Monitor Corpus of English (languages.oup.com)
Лінгвісти також відзначають, що тенденція до більш частого вживання аналогів слова vax зафіксована в багатьох інших мовах.
Так, наприклад, в Португалії це слово сьогодні звучить в 10 разів частіше, ніж 10 років тому.
А у французькій мові "вакцина" тепер практично завжди носить контекст саме про щеплення проти COVID-19.
Найпопулярніші лексичні контексти, в яких використовується слово "вакцина" (languages.oup.com)
Додамо, що минулого року Оксфордський словник не зміг вибрати найпопулярніше слово, мотивуючи це тим, що "2020-й неможливо описати одним словом".
Раніше ми писали, що мільйони людей повірили хіропрактіку, який заявив, що вакцинація послаблює імунітет.
Нагадаємо також, що нещодавно антивакцинатори стали поширювати новий фейк про те, що у світі злетіли ціни на невакциновані сперму і грудне молоко.