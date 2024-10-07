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Назван доступный суп на 100 калорий, который поможет похудеть

Понедельник 07 октября 2024 09:30
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Назван доступный суп на 100 калорий, который поможет похудеть Суп для похудения готовится легко (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Похудение не всегда тяжелый процесс, в нем вам помогут вкусные блюда, в частности суп. Он согреет в холодные месяцы и поможет сбросить вес.

Как приготовить суп, от которого килограммы будут таять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok диетолога Мэтта Боксала.

Как приготовить суп для похудения.

Эксперт поделился своим идеальным рецептом супа для похудения. В этом первом блюде всего 100 калорий на порцию, а готовится оно очень легко.

Все, что вам нужно сделать, это зажарить одну морковь, 80 г нарезанного сладкого картофеля, 80 г помидоров, половину луковицы и два зубчика чеснока.

Прежде чем поставить в духовку для приготовления, добавьте немного соли, перца и хлопьев чили и запекайте при 200°C 20 минут.

После приготовления поместите овощную смесь в блендер, добавив небольшое количество кокосового молока и 300 мл овощного бульона. Хорошенько взбейте все это в блендере, и вот у вас идеально простой и очень здоровый суп!

Если же вы хотите обогатить суп белком - добавьте к нему чечевицу.

Суп помогает похудеть потому, что эти продукты обладают низкой калорийностью и большим объемом, что обеспечивает насыщение.

Это значит, что вы будете сыты подольше и не захотите перекусывать калорийными продуктами.

@mattboxall_

WEIGHT LOSS SOUP!

Aesthetic - Tollan Kim

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