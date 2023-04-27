Назван способ снизить риск заболеваний сердца без лекарств

Ученые обнаружили способ, который помогает в разы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 45 лет. Этот способ может снизить риск смертности от таких заболеваний почти на 22%.

Что поможет снизить риск болезней сердца

Как утверждает группа британских исследователей, для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимо проводить психотерапию депрессии у людей старше 45 лет. Именно депрессия стала фактором риска для развития инфарктов, инсультов и других заболеваний.

Медики называют депрессию модифицированным фактором риска, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), ведущей причиной смерти во всем мире.

Новое исследование показало, что лечение депрессии с помощью разговорной психотерапии снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 45 лет. У людей с диагнозом депрессивное расстройство риск развития таких заболеваний приблизительно на 72% выше, чем у людей без депрессии.

Ученые отмечают, что если депрессия является модифицированным фактором риска, то на нее стоит обратить особое внимание. Психотерапия или разговорная терапия - это способ лечения психических заболеваний с помощью обсуждения проблем пациента и консультирования специально обученным специалистом.

Как проводили исследование

Ученые рассмотрели, как уменьшение симптомов депрессии с помощью психотерапии влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Они использовали электронные медицинские карты более 600 тысяч взрослых британцев старше 45 лет, у которых наблюдались психологические расстройства и которые прошли курс лечения.

У всех респондентов не было болезней сердца или деменции. Средний возраст составил 55 лет, 66% пациентов - женщины.

Уровень депрессии участников измеряли до и после терапии с использованием специального опросника PHQ-9, который оценивает состояние пациента по 9 пунктам. Он помогал оценить удовлетворение от выполнения каких-либо заданий, общее самочувствие, качество сна, уровень энергии и концентрации внимания.

За пациентами наблюдали более трех лет и выяснилось, что симптомы депрессии улучшились у 59% участников, а у 41% - не улучшились. В сравнении с теми, у кого не было позитивной динамики, улучшение по шкале депрессии было связано со снижением риска развития любой формы ССЗ на 12%, ишемической болезни сердца - на 11%, инсульта - на 12%.

Особенно влияние терапии на состояние сердца было заметно среди респондентов в возрасте от 45 до 60 лет: улучшение симптомов депрессии было связано со снижением риска ССЗ на 15%.

Кроме того, в этой возрастной группе с улучшенными показателями депрессии вероятность смерти снизилась на 22% по сравнению с теми, у кого показатели расстройства не улучшились.

Исследователи подчеркнули, что величина снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний после психотерапии сравнима с эффектом, которые наблюдались при экспериментах с использованием диеты с низким составом жиров или углеводов.