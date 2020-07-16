ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названа спеція, яка вбереже від раку і допоможе схуднути

Четвер 16 липня 2020 21:46
Названа спеція, яка вбереже від раку і допоможе схуднути
Названа спеція, яка захистить від раку (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Чорний перець рекомендують додавати в їжу, як профілактику раку

Багато українців вживають в їжу спеції, але не знають, що одна з них може запобігти раковим захворювання. Чорний перець надає цілющий вплив на здоров'я навіть більше, ніж ми думаємо.

Як повідомляє видання "Країна здоров'я", свіжий чорний перець містить соляну кислоту, яка допомагає травленню. Додатково вона має ефект на кишківник, знижуючи ризик шлунково-кишкових розладів.

Людям, які страждають від закрепів, варто додавати до їжі чорний перець. Регулярне його споживання допомагає з розв'язанням проблеми.

Також чорний перець допомагає схуднути. Його можна додавати в зелений чай два-три рази в день. Велика кількість фітонутрієнтів, присутніх у складі, сприяє скороченню кількості жиру в організмі.

Вважається, що в поєднанні з куркумою чорний перець запобігає раку. У чорному перці присутні антиоксиданти, вітамін А і каротиноїди, які допомагають запобігти раку та іншим смертельним захворюванням.

Варто відзначити, що чорний перець - це дуже відома спеція, лікувальні властивості якої відомі з давнини. Стародавня медицина вважала, що при прийнятті всередину, чорний перець відриває мокротиння, зігріває органи травлення, покращує апетит, лікує кислу відрижку, розріджує густу кров у меланхоліків, флегматиків, виганяє вітри з кишківника.

Як ми раніше писали, названа невідома користь кавуна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України рак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся