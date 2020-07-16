Названа спеція, яка вбереже від раку і допоможе схуднути

Названа спеція, яка захистить від раку (фото: pixabay.com)

Чорний перець рекомендують додавати в їжу, як профілактику раку

Багато українців вживають в їжу спеції, але не знають, що одна з них може запобігти раковим захворювання. Чорний перець надає цілющий вплив на здоров'я навіть більше, ніж ми думаємо.

Як повідомляє видання "Країна здоров'я", свіжий чорний перець містить соляну кислоту, яка допомагає травленню. Додатково вона має ефект на кишківник, знижуючи ризик шлунково-кишкових розладів.

Людям, які страждають від закрепів, варто додавати до їжі чорний перець. Регулярне його споживання допомагає з розв'язанням проблеми.

Також чорний перець допомагає схуднути. Його можна додавати в зелений чай два-три рази в день. Велика кількість фітонутрієнтів, присутніх у складі, сприяє скороченню кількості жиру в організмі.

Вважається, що в поєднанні з куркумою чорний перець запобігає раку. У чорному перці присутні антиоксиданти, вітамін А і каротиноїди, які допомагають запобігти раку та іншим смертельним захворюванням.

Варто відзначити, що чорний перець - це дуже відома спеція, лікувальні властивості якої відомі з давнини. Стародавня медицина вважала, що при прийнятті всередину, чорний перець відриває мокротиння, зігріває органи травлення, покращує апетит, лікує кислу відрижку, розріджує густу кров у меланхоліків, флегматиків, виганяє вітри з кишківника.

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