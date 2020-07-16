Названа специя, которая убережет от рака и поможет похудеть

Названа специя, уберегающая от рака (фото: pixabay.com)

Черный перец рекомендуют добавлять в пищу, как профилактику рака

Многие украинцы употребляют в пищу специи, но не знают, что одна из них может предотвратить раковые заболевания. Черный перец оказывает благотворное влияние на здоровье даже больше, чем мы думаем.

Как сообщает издание "Страна здоровья", свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.

Людям, страдающим от запоров, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

Также черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять в зеленый чай два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.

Стоит отметить, что черный перец - это очень известная специя, лечебные свойства которого известны с древности. Древняя медицина считала, что при приеме во внутрь, черный перец отрывает мокроту, согревает органы пищеварения, улучшает аппетит, лечит кислую отрыжку, разжижает густую кровь у меланхоликов, флегматиков, выгоняет ветры из кишечника.

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