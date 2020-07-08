Названа найбільш безпечна газована вода, яка допомагає зміцнити імунітет

Щоб спробувати найбезпечнішу газовану воду, мабуть, доведеться згадати про бабусині рецепти. Адже весь асортимент солодких газованих напоїв, представлених сьогодні на полицях магазину, справжня отрута. І якщо ви стежите за своїм здоров'ям і фігурою, цей відділ в маркеті варто обійти стороною, адже єдиний натуральний компонент у них - це вода.

Звичайно ж, проста газована вода або "мінералка" найбільш нешкідлива (якщо у вас немає проблем з ШКТ). Але що робити, якщо хочеться відчути більш насичений смак напою.

Медики кажуть, що найбезпечнішою газованою водою є приготований за старим рецептом класичний лимонад. І краще його робити в домашніх умовах, а "загазувати" за бажання можна сифоном для газування води (такі були доступні ще в радянські часи), пише life-hacking.

Лимонад з'явився ще в XVII столітті. Це була проста суміш лимонного соку з мінеральною водою. Потім воду навчилися штучно насичувати вуглекислим газом, але як і раніше робили з натуральних інгредієнтів: лимонну настоянку змішували з яблучним соком і натуральним барвником - цукровим колором (паленим цукром), все це газували.

Такий напій не тільки не шкодив, але і приносив користь. Адже в ньому велика кількість вітаміну С, який підтримує імунітет, а солі лимонної кислоти - хороша профілактика утворення каменів у нирках. Цукру в лимонад додавали зовсім небагато.

Тепер на полицях безліч видів солодкої газованої води. Але всі вони "начинені" цукром (або замінником), ароматизаторами, барвниками і консервантами. Таким чином витрати виробника зменшилися, а термін придатності збільшився до 18 місяців.

Надто солодкі напої не тільки не втамовують спрагу, але ще і підсилюють її. Щоб зрозуміти, скільки цукру в напої, потрібно подивитися на кількість вуглеводів в табличці "харчова цінність". Зазвичай це 8-12 г на 100 мл - тобто близько двох чайних ложок у 200-грамовій склянці напою.

А от модні газовані напої з замінниками і нульовою калорійністю - хитрий маркетинговий хід. Дешеві замінники змінюють свою молекулярну структуру при звичайній літній температурі до 30° і у теплих напоях стають токсичними. Крім того, солодкі на смак, але "порожні" напої викликають метаболічний синдром - комплекс порушень обміну речовин, при якому підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

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