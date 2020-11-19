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Названа група людей, у якої розвивається імунітет до COVID-19 без інфікування

Четвер 19 листопада 2020 07:19
Названа група людей, у якої розвивається імунітет до COVID-19 без інфікування
Імунітет до коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дослідники розповіли про те, що постійний контакт з інфікованими батьками допоміг дітям виробити імунітет до COVID-19

Як правило, лікарі рекомендують не контактувати з родичами, які хворіють на коронавірус. Однак це не завжди справедливо. Нещодавно дослідники з'ясували, що діти, які комунікують з зараженими COVID-19 батьками, можуть набути імунітет без інфікування. Такі висновки дозволяє зробити стаття, опублікована в виданні Nature Communications.

Дослідження, проведене австралійськими вченими, показує, що діти, які тісно контактують з батьками, симптоматично хворіючими COVID-19, здатні виробляти імунну відповідь на коронавірус, не відчуваючи при цьому тяжких симптомів інфекції. Це вірно навіть для тих дітей, які регулярно спали в ліжку з хворими батьками.

Автори роботи вивчили імунний профіль сім'ї, що складається з двох батьків з симптоматичним COVID-19 і їх трьох дітей молодшого шкільного віку. Ще до того, як коронавірус широко поширився по Австралії, батьки були присутні на публічному заході без своїх дітей.

Коли батьки повернулися додому, у них з'явилися симптоми респіраторного захворювання — кашель, підвищена температура, нежить і головний біль. Після появи симптомів кожні 2-3 дні вони здавали аналізи. У кожного з випробуваних в слині були знайдені антитіла до коронавірусної інфекції. При проведенні аналізів тих же показників у дітей з'ясувалося, їх організм став виробляти імунітет саме на той штам вірусу, який був у їхніх батьків.

При цьому у наймолодшої дитини, у якої не було ніяких симптомів вірусного захворювання, був знайдений найсильніший імунітет до COVID-19. Незалежно від сили імунітету у кожної дитини рівень біохімічних медіаторів запалення залишався на низькому рівні, що говорить про те, що вони інфіковані були.

Нагадаємо, що раніше головний інфекціоніст США заявив про необхідність носити маски та після появи вакцини від COVID-19.

А також розповідали про те, що лікарі попередили про небезпеку перетворення одноразової маски в багаторазову.

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