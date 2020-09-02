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Названо симптом коронавірусу, який може бути ключовим

Середа 02 вересня 2020 09:07
Названо симптом коронавірусу, який може бути ключовим
Вчені розповіли про важливий симптом коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі говорять про незвичайний симптом коронавірусу, але він може бути дуже важливим

Лікарі розповіли про ще один симптом коронавірусу, який може бути ключовим. Мова йде про біль в животі, але при цьому можуть бути відсутні респіраторні ознаки хвороби.

До такого висновку прийшли медики з Австралії, пише The Mirror.

Цікаво, що ще в травні у ряду пацієнтів з Франції виявили такі ж ознаки - біль у животі без легеневих симптомів. Відповідне дослідження було опубліковано Королівським коледжем лікарів.

"Хоча коронавірус вважають респіраторним вірусом, який в основному передається через дихальні шляхи, первинне або вторинне оральне зараження може бути причиною цих абдомінальних симптомів", - говорилося в статті.

А ось в Австралії такий симптом виявили у 37-річної медсестри. Медик відчула болі в животі і вирішила про всяк випадок пройти тест на COVID-19

Про цей випадок заявив заступник прем'єр-міністра і міністр охорони здоров'я Австралії Стівен Майлз.

Поки ж головними симптомами є: підвищена температура, кашель і втрата нюху, смаку.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 2 вересня, в Україні офіційно підтверджено 125 798 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 495 - за минулу добу.

Раніше ми писали, що у Бердянську школяр з COVID-19 прийшов на перший урок. Тепер батьки не знають, що робити.

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