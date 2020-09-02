Назван симптом коронавируса, который может быть ключевым

Врачи говорят про необычный симптом коронавируса, но он может быть очень важным
Врачи рассказали про еще один симптом коронавируса, который может быть ключевым. Речь идет про боль в животе, но при этом могут отсутствовать респираторные признаки болезни.
К такому выводу пришли медики из Австралии, пишет The Mirror.
Интересно, что еще в мае у ряда пациентов из Франции выявили такие же признаки - боли в животе без легочных симптомов. Соответствующее исследование было опубликовано Королевским колледжем врачей.
"Хотя коронавирус считают респираторным вирусом, который в основном передается через дыхательные пути, первичное или вторичное оральное заражение может быть причиной этих абдоминальных симптомов", - говорилось тогда в статье.
А вот в Австралии такой симптом выявили у 37-летней медсестры. Медик почувствовала боли в животе и решила на всякий случай пройти тест на COVID-19
Об этом случае заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Австралии Стивен Майлз.
Пока же главными симптомами остаются: повышенная температура, кашель и потеря обоняния, вкуса.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине официально подтверждены 125 798 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 495 - за прошедшие сутки.
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