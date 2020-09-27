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Названо найбільш токсичний предмет в холодильнику: є в кожному домі

Неділя 27 вересня 2020 11:30
Названо найбільш токсичний предмет в холодильнику: є в кожному домі
Названо найбільш токсичний предмет в холодильнику (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли, від чого в холодильнику стоїть позбутися

Вчені попередили про небезпечні предмети, які можна зустріти практично в будь-якому холодильнику. Мова йде про пластикові контейнери. У них може міститися речовина бісфенол А (BPA), що несе загрозу здоров'ю людини.

Дослідники з США рекомендують уважніше ставиться до вибору місткостей для зберігання продуктів. Особливо, якщо вони піддаються термічній обробці, повідомляє MSN.

У відомій некомерційній організації Клініка Мейо розповіли, що бісфенол А є хімічною сполукою, яку використовують як затверджувач при виготовленні пластику.

Зазначимо, що у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2010 рік, говориться, що доза BPA, яка потрапляє в їжу з контейнера, не може нашкодити людині. Але це не стосується їжі, що зазнала температурного впливу в BPA-тарі.

Вчені рекомендують зберігати продукти в пластиковій тарі без вмісту цієї речовини. Але якщо ємність містить бісфенол А, її не можна ставити в мікрохвильову піч або мити в посудомийній машині. Пов'язано це з тим, що речовина може вивільнятися під впливом температур.

Щоб перестрахуватися, відмовтеся від такого пластика, виберіть скло, фарфор або нержавіючу сталь.

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