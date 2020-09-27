Назван самый токсичный предмет в холодильнике: есть в каждом доме

Назван самый токсичный предмет в холодильнике (фото: freepik)

Ученые рассказали, от чего в холодильнике стоит избавиться

Ученые предупредили об опасных предметах, которые можно встретить практически в любом холодильнике. Речь идет о пластиковых контейнерах. В них может содержаться вещество бисфенол А (BPA), что несет угрозу здоровью человека.

Исследователи из США рекомендуют внимательнее относится к выбору емкостей для хранения продуктов. Особенно, если они подвергаются термической обработке, сообщает MSN.

В известной некоммерческой организации Клиника Мэйо рассказали, что бисфенол А является химическим соединением, которое используют как отвердитель при изготовлении пластика.

Отметим, что в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2010 год, говорится, что доза BPA, попадающая в еду из контейнера, не может навредить человеку. Но это не касается еды, что подвергалась температурному воздействию в BPA-таре.

Ученые рекомендуют хранить продукты в пластиковой таре без содержания этого вещества. Но если емкость содержит бисфенол А, ее нельзя ставить в микроволновку или мыть в посудомоечной машине. Связано это с тем, что вещество может высвобождаться под воздействием температур.

Чтобы перестраховаться, откажитесь от такого пластика, выберите стекло, фарфор или нержавеющую сталь.

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