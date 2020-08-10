Названо найкорисніший чай: допомагає схуднути і продовжує життя

Названо найкорисніший чай для схуднення і молодості (ілюстративне фото: canva.com)

У складі зеленого чаю більше 500 корисних хімічних речовин

Вчені назвали найкорисніший чай для схуднення і збереження молодості. Всього кілька чашок зеленого чаю здатні допомогти знизити вагу, поліпшити стан шкіри та захистити від безлічі захворювань. Які переваги має зелений чай - читайте нижче.

Не новина, що в Китаї та багатьох інших культурах Азії чай займає особливе місце. Чаювання пов'язані не тільки з традицією, але і з біологічними властивостями напоїв. Вчені з'ясували, який серед популярних чаїв є найкориснішим. Дослідники порівняли властивості чорного, зеленого, білого чаю, улуна, пуеру і багатьох інших. Як з'ясувалося, зелений чай є рекордсменом за вмістом корисних хімічних речовин - в напої налічується понад 500 сполук.

Найвідоміша властивість зеленого чаю - антиоксидантна. Завдяки цьому він впливає на весь організм. Регулярне вживання покращує стан шкіри й самопочуття.

При простудних захворюваннях і загальному недомаганні зелений чай допомагає виводити токсини й покращує обмін речовин. Також чай має протизапальну властивість і полегшує перебіг хвороб. Зелений чай додає сил, бореться з млявістю і депресією, зменшує сонливість. Тому так корисно пити його вранці. Фтор і йод в складі чаю допомагають виводити солі важких металів.

Сечогінний ефект напою допомагає зняти набряки й вивести "зайву" воду з організму, полегшуючи перебіг захворювань сечостатевої системи.

Корисний зелений чай і для серця і судин. У невеликій кількості він знижує тиск у хворих на гіпертонію, а також знижує ризик атеросклерозу, підвищуючи еластичність стінок судин.

Користь зеленого чаю давно офіційно визнана в медицині. Наприклад, при дослідженні променевої терапії з'ясували, що додавання поліферолов з зеленого чаю за півгодини до процедури набагато зменшує її ефективність. З цього випливає, що зелений чай підвищує опірність організму різним випромінюванням і зв'язує вільні радикали, які є однією з причин старіння. Доведено складний вплив речовин з зеленого чаю на ракові клітини. Він уповільнює їхній ріст і сприяє руйнуванню злоякісних клітин.

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