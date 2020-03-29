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Названо відмінний метод захисту від коронавірусу: практикують Сильвестр Сталлоне і Наомі Кемпбелл

STYLERКоронавірус    29.03.2020 - 20:55
Названо відмінний метод захисту від коронавірусу: практикують Сильвестр Сталлоне і Наомі Кемпбелл
Українцям розповіли, як максимально убезпечити себе від коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Інфекціоніст розповіла українцям, як ще більше убезпечити себе від коронавірусу

Одноразові медичні маски, які можна зробити і самому за одну хвилину, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу COVID-19. Але є ще один спосіб убезпечити себе від цього небезпечного вірусу - захисні рукавички.

Справді, COVID-19 передається двома способами: повітряно-крапельним та через торкання до поверхонь, на яких осів вірус, і який ви своїми руками можете занести на слизові оболонки. Тому носіння гумових рукавичок - справді дієвий метод. Такої думки й інфекціоніст Наталія Кожан.

"Рукавички можуть уберегти наші руки від забруднення. Утримання рук у чистоті - запорука того, що ви профілактуєте велику кількість інфекційних хвороб, у тому числі коронавірус", - запевнила інфекціоніст Наталія Кожан в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Носити захисні рукавиці закликають і знаменитості. Наприклад, їх носить супермодель Наомі Кемпбелл, щоб уберегтися від коронавірусу. Її приклад наслідує і Сильвестр Сталлоне.

Рукавиці таки запобігають попаданню коронавірусу на шкіру рук, але це не панацея. Торкатися руками обличчя не можна, якщо навіть ви в рукавичках, адже на них теж може бути вірус - і тоді ймовірність заразитися досить висока. А ще, каже інфекціоніст, якщо не вистачає, одні рукавички можна використовувати кілька разів - слід гарно вимити їх звичайним милом, зняти і потім одягнути ще раз. А ось обробляти антисептиком не варто, бо в такому разі довго вони не прослужать.

Також для захисту можна використовувати не тільки медичні рукавиці, підійдуть будь-які.

"Навіть ті рукавички, які є в коробочках з фарбою для волосся, також можна використовувати", - говорить Кожан.

Ще один лайфхак від експерта: для закупівель у супермаркеті можна використовувати звичайні целофанові рукавички, які є в кожному овочевому відділі чи біля випічки. Одягніть їх, оберіть продуктів, а на виході із супермаркету викиньте у смітник. Вони теж захищають. Пара аптечних рукавиць коштує до 14 грн, а якщо ви будете дотримуватися порад експерта та мити їх з милом, то вони можуть прослужити декілька разів.

Раніше у ВООЗ спростували популярний фейк про те, як передається коронавірус.

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