Названо головний симптом штаму Омікрон: в чому його небезпека
Новий штам коронавірусу Омікрон вже поширюється по планеті. Зараз названі його основні симптоми. Вони відрізняються від ознак захворювання попередніх штамів.
Про це пише The Telegraph.
Які головні симптоми Омікрона
За словами медика з ПАР Анжеліки Куизее головний симптом Омікрона - це сильна втома. Друга ознака - це головний біль. Крім того, у хворої шестирічної дитини відзначалися прискорений пульс і висока температура.
Цікаво, що втрати нюху і смаку у хворих не спостерігалося.
"Їх симптоми були дуже відмінні від тих, з якими я стикалася раніше, і проявлялися в легкій формі", – зазначила Кутзее.
Симптоми нового штаму не дуже звертають на себе увагу, тому хворі не були госпіталізовані. Наявність інфекції показав тест. В основному це були чоловіки, які не вакцинувалися.
Буквально за 2-4 дні хвороба у пацієнтів проходила. Можливо, це відбувалося через вік людей. Всі вони молоді.
"Зараз ми повинні турбуватися про те, що, коли літні невакциновані будуть інфіковані новим штамом, побачимо багато людей з важкою формою хвороби", – попередила лікар з ПАР.
Для довідки
Новий штам коронавірусу фіксують в основному у приїжджих з півдня Африки. Також випадки зараження вже підтверджені в Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Ізраїлі, Австралії, Нідерландах, Данії та Канаді.
У ВООЗ підкреслили, що новий різновид інфекції має безліч мутацій, які викликають занепокоєння. Як відзначили в організації, ризик повторного зараження даним варіантом високий.
Нагадаємо, що Японія присвоїла найвищий рівень небезпеки штаму Омікрон.