Названо головний симптом штаму Омікрон: в чому його небезпека

Новий штам коронавірусу Омікрон вже поширюється по планеті. Зараз названі його основні симптоми. Вони відрізняються від ознак захворювання попередніх штамів.

Які головні симптоми Омікрона

За словами медика з ПАР Анжеліки Куизее головний симптом Омікрона - це сильна втома. Друга ознака - це головний біль. Крім того, у хворої шестирічної дитини відзначалися прискорений пульс і висока температура.

Цікаво, що втрати нюху і смаку у хворих не спостерігалося.

"Їх симптоми були дуже відмінні від тих, з якими я стикалася раніше, і проявлялися в легкій формі", – зазначила Кутзее.

Симптоми нового штаму не дуже звертають на себе увагу, тому хворі не були госпіталізовані. Наявність інфекції показав тест. В основному це були чоловіки, які не вакцинувалися.

Буквально за 2-4 дні хвороба у пацієнтів проходила. Можливо, це відбувалося через вік людей. Всі вони молоді.

"Зараз ми повинні турбуватися про те, що, коли літні невакциновані будуть інфіковані новим штамом, побачимо багато людей з важкою формою хвороби", – попередила лікар з ПАР.

Для довідки

Новий штам коронавірусу фіксують в основному у приїжджих з півдня Африки. Також випадки зараження вже підтверджені в Британії, Німеччині, Італії, Чехії, Ізраїлі, Австралії, Нідерландах, Данії та Канаді.

У ВООЗ підкреслили, що новий різновид інфекції має безліч мутацій, які викликають занепокоєння. Як відзначили в організації, ризик повторного зараження даним варіантом високий.





