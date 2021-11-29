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Назван главный симптом штамма Омикрон: в чем его опасность

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 08:48
Назван главный симптом штамма Омикрон: в чем его опасность Фото: В чем опасность нового штамма коронавируса Омикрон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса Омикрон уже распространяется по планете. Сейчас названы его основные симптомы. Они отличаются от признаков заболевания предыдущих штаммов.

Об этом пишет The Telegraph.

Какие главные симптомы Омикрона

По словам медика из ЮАР Анжелики Кутзее главный симптом Омикрона - это сильная усталость. Второй признак - это головная боль. Кроме того, у заболевшего шестилетнего ребенка отмечались учащенный пульс и высокая температура.

Интересно, что потери обоняния и вкуса у больных не наблюдалось.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", – отметила Кутзее.

Симптомы нового штамма не очень обращают на себя внимание, поэтому больные не были госпитализированы. Наличие инфекции показал тест. В основном это были мужчины, которые не вакцинировались.

Буквально за 2-4 дня болезнь у пациентов проходила. Возможно, это происходило из-за возраста людей. Все они молодые.

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что, когда пожилые невакцинированные будут инфицированы новым штаммом, увидим много людей с тяжелой формой болезни", – предупредила врач из ЮАР.

Для справки

Новый штамм коронавируса фиксируют в основном у приезжих с юга Африки. Также случаи заражения уже подтверждены в Британии, Германии, Италии, Чехии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Дании и Канаде.

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.


Напомним, что Япония присвоила самый высокий уровень опасности штамму Омикрон.

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