Самые токсичные парни по знаку Зодиака: кто среди них

В то время как парни некоторых знаков Зодиака эмпатичны и заботливы, другие - эгоисты и манипуляторы, которые не дают девушке сделать даже шаг без своего контроля.

О том, мужчины какого знака Зодиака - токсичные партнеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Овен

Овен - доминантный и вспыльчивый парень, испытывающий потребность всегда контролировать ситуацию - и в отношениях тоже.

Он склонен выплескивать свое разочарование и ярость на партнерше, особенно когда дела в его профессиональной жизни идут не очень хорошо, не гнушаясь кричать на свою вторую половинку. Однако Овен ожидает, что его скоро простят.

Кроме этого, самомнение Овна может быть изнурительным. Когда вы попытаетесь выразить свои эмоции или его неспособность удовлетворить ваши эмоциональные потребности, Овен обвинит вас в том, что вы "требовательны" и "контролируете".

Ведь парень знака Зодиака Овен может ценить свое эго больше, чем сердце любимого человека, поэтому он перекраивает события так, чтобы они соответствовали его представлениям и были ему выгодны.

Рак

Не позволяйте чувствительности Рака ввести вас в заблуждение, это один из самых эмоционально манипулятивных знаков Зодиака.

Раки не пренебрегают давлением на чувство вины, молчаливым игнорированием, перепадами настроения или пассивно-агрессивным поведением, чтобы получить то, чего они хотят.

Прежде всего, парни знака Зодиака Рак хорошо понимают людей и умеют предвидеть реакцию окружения, поэтому будут использовать это для своей выгоды.

Они используют эту тактику и для того, чтобы контролировать каждый аспект отношений - от того, с кем общается их партнерша, до того, что она делает и что одевает.

Несмотря на то, что на самом деле Раки могут быть глубоко неуверенными в себе и бояться потерять свою любимую, этот страх проявляется коварными и нездоровыми способами.

Водолей

Водолею очень трудно установить эмоциональную связь, и даже когда он впускает вас в свою душу, всегда кажется, что он что-то скрывает.

Парень знака Зодиака Водолей всегда будет выбирать, какие стороны себя показать и чем поделиться, ведь считает, что есть вещи, которые лучше держать при себе, иногда даже в ущерб партнерше.

К тому же Водолеям нужно пространство и время наедине для отдыха и работы, что обычно нормально - однако они нуждаются в этом чрезмерно, без объяснений и извинений.

В один момент он обожает вас и заставляет чувствовать себя особенным человеком в мире, а в следующий - отстраняется и заставляет вас чувствовать себя ничтожной.

Если пытаться выразить свое разочарование, он ведет себя почти нетерпеливо к эмоциям партнерши, обесценивая ее переживания. По упрямому мнению Водолея, он не делает ничего плохого.