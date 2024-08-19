"Сложнее всего - проживать привязанность": патронатная воспитательница 15 детей дала советы для Фонда Ахметова

Патронатная семья Юлии Тарасенко уже более 5 лет предоставляет убежище детям, у которых нет родителей, или родители которых проходят сложный жизненный экзамен. За это время под патронатом ее семьи находились 15 детей. Юлия рассказала программе "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" об особенностях работы и поделилась несколькими советами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

По ее словам, среди ключевых обязанностей патронатного воспитателя - временный уход за ребенком, его воспитание, реабилитация и поддержка.

"Главная функция – это быть рядом с ребенком и делать все, что делают биологические родители. Мы не отличаем детей, временно пребывающих в нашей семье, от своих биологических детей", – говорит Юлия.

Одним из важнейших аспектов работы патронатного воспитателя она считает взаимодействие с командой специалистов социальной сферы, специально создаваемой для обеспечения наилучших интересов ребенка. Не самым сложным, по мнению Юлии, – это привязанность к детям и моменты, когда их приходится отпускать обратно к семьям.

"Мы все сталкиваемся с этим. Не забывайте, что впереди будет еще очень много семей, сложных детских судеб, детей, которые будут рассчитывать на вашу поддержку и заботу. И только время и опыт дают нам силы отпускать детей с легким сердцем", - отмечает Юлия. Тарасенко.

И напоминает, что патронатное воспитание - это, прежде всего, работа, за которую есть оплата и стаж. Следовательно, нужно работать со своими эмоциями и не бояться обращаться за поддержкой к коллегам и специалистам.

Чтобы создать патронатную семью, необходимо:

обратиться в службу по делам детей по месту жительства;

представить соответствующий пакет документов;

пройти бесплатное обучение вместе со своим помощником;

заключить договор о патронате над ребенком.

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Фонд Рината Ахметова все 19 лет работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.