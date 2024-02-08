"Лучший летчик и командир". На фронте погиб известный пилот Владислав Рыков

Пилот Владислав Рыков погиб во время выполнения боевого задания. На его счету - 385 боевых вылетов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Ростислава Лазаренко в Instagram, страница 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизни защитника Украины, его достижениях и гибели.

Гибель героя

О гибели выдающегося пилота Владислава Рыкова сообщил его побратим - Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков", - написал он в своем Instagram.

Эта же информация была опубликована на странице 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова в Facebook.

Низкий поклон героям! (фото: instagram.com/thunder__ua)

Отношение побратимов

Военнослужащий уточнил, что на счету погибшего - 385 боевых вылетов.

"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе. Подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих", - подчеркнул пилот.

Мужчина признался, что для него это - чрезвычайно тяжелая потеря, поскольку "за эти почти два года войны Влад всегда был рядом" и все проблемы они решали вместе.

Пилоты-побратимы (фото: instagram.com/thunder__ua)

Жизнь и родные

По словам побратима, у погибшего героя осталась семья - любимая жена и маленькая очаровательная дочь.

Для того чтобы помочь родным павшего защитника, его товарищи организовали сбор - создали "банку на 2-3 дня". К этому сбору может присоединиться любой желающий.

"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу позже, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину", - подытожил Лазаренко.