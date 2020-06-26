Повінь на Прикарпатті: в мережі з'явилися архівні фото трагедії 1969 року

Західна Україна постраждала від сильної повені. Затоплено сотні сіл, зруйновано дороги та мости, частину жителів довелося евакуювати, а збитки вже рахують мільйонами гривень. За прогнозом синоптиків найближчими днями знову регіон накриє сильними дощами та грозами.

Подібна ситуація для Прикарпаття була і раніше. У 2008 році через інтенсивні дощі та грози у липні під водою опинилося кілька областей, а сума збитків склала 3-4 мільярди гривень. Загинуло 39 людей, понад 40 тисяч будинків було підтоплено.

Однак повені були й раніше. На сайті "24 каналу" з'явилися архівні фотографії затопленого Івано-Франківська. Екологічна катастрофа сталася ще в 1969 році. Тоді рівень Дністра піднявся на 7 метрів і вулиці міста перетворилися на річки та озера.

Повінь сталася на початку червня 1969 року. Над Середземним морем сформувався потужний циклон, який досяг Прикарпаття 7-8 червня. Саме після цієї повені було вирішено звести дамбу, оскільки до цього в Івано-Франківську не було захисних споруд навколо дельт Бистриці. Місто використовувало річки як натуральну фортифікацію.

Повінь в Івано-Франківську в 1969 році (Фото: 100metrivka.if.ua)

За дві доби на Прикарпатті випало близько 3,5 тонни води й основна маса потрапила до річки. 8 червня був зафіксований підйом рівня в річці Бистриця – 7,1 метра.

Після цієї повені навколо Івано-Франківська почали будувати вали. А в селі Ямна, яке знаходиться на трасі Н-09, яка постраждала зараз, побудували два мости через річку Прут. Це дозволило відсунути дорогу від стрімкого схилу в районі водоспаду Капливець.

Збиток від повені в 1969 році склав близько 10 мільйонів рублів (часів СРСР). Понад 250 осіб довелося евакуювати та переселити в безпечне місце. У місті виявилися підтопленими вулиці Левицького, Ленкавського, шкіряний комбінат, околиці озера, завод залізобетонних виробів і шкіряно-взуттєвий комбінат.

Повінь на Прикарпатті в 1969 році

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що еколог назвала головні причини повені на західній Україні.

А також розповідали про те, як виглядала повінь в Карпатах у 2008 році.