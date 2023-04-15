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Ученый из Днепра рассказала музею "Голоса мирных", как эвакуировала 350 тысяч культурных экспонатов

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Суббота 15 апреля 2023 15:42
Ученый из Днепра рассказала музею "Голоса мирных", как эвакуировала 350 тысяч культурных экспонатов Ученый из Днепра рассказала музею "Голоса мирных", как эвакуировала 350 тысяч культурных экспонатов (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Екатерина Грищенко - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Днепропетровского национального Исторического музея им. Д.И. Яворницкого. Вместе с коллегами упаковали и эвакуировали около 350 тысяч бесценных музейных экспонатов.

Свою историю Екатерина рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, в первый день войны ответ на вопрос "что делать" был очевиден: идти на работу и спасать музейные фонды Украины, историю государства и народа. Екатерина и коллеги сделали для этого все.

Екатерина работает в музее с 2014 года - и тренировки по эвакуации проводились раньше. Но оказалось, что согласно устаревшим документам эвакуироваться нужно было в... Саратовскую область! К моменту составления этих планов войны с востока никто не ждал. Конечно, все пришлось менять. Екатерина же выдумала свой план диверсии на случай российской оккупации.

"Моя диссертация и сфера моих научных интересов касалась истории общественного мнения XIX века российской империи. У меня был план сказать, что я всегда интересовалась россией и ее культурой. И вместе с нашими экспонатами поехать в эрмитаж на какую-нибудь пафосную пресс-конференцию", - рассказывает она.

Там Екатерина планировала закрыться в хорошо знающих залах, разбить все витрины, максимально осквернить все. А потом на суде выступить с эффектной речью.

"Россия не заслуживает истории. Единственное, что у вас есть, - это грязь, болота, кровь и смерть. А все красивое, элегантное, перспективное, что вы демонстрируете в своих музеях, - это не ваше. Вы не имеете на это права. На это я вам даю стопроцентную гарантию как историк, и как историк российской империи", - планировала заявить ученый.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.

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