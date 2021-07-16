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Народний синоптик дав шокуючий прогноз на серпень: 30 градусів - це не межа

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П'ятниця 16 липня 2021 17:01
Народний синоптик дав шокуючий прогноз на серпень: 30 градусів - це не межа Синоптик шокував прогнозом на серпень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У серпні 2021 року в Україні практично не буде дощів, а ось спека буде практично всі дні.

Такий невтішний прогноз озвучив виданню "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань.

"Серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком", - розповів синоптик.

За його словами, до середини місяця нас чекає спека в 40 градусів без хмар. А ось до кінця серпня літо попрощається з українцями проливним дощем.

"До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26 +28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", - зазначив Горбань.

Прогноз на осінь

Також експерт спрогнозував погоду і на найближчу осінь. Нас чекає перший теплий місяць сезону, а потім похолодання.

"Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", - резюмував Горбань.

Нагадаємо, що раніше Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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