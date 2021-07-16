Народний синоптик дав шокуючий прогноз на серпень: 30 градусів - це не межа
У серпні 2021 року в Україні практично не буде дощів, а ось спека буде практично всі дні.
Такий невтішний прогноз озвучив виданню "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань.
"Серпень виявиться протилежністю липню: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить з лишком", - розповів синоптик.
За його словами, до середини місяця нас чекає спека в 40 градусів без хмар. А ось до кінця серпня літо попрощається з українцями проливним дощем.
"До середини місяця вдень очікується під +40 при майже повній відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26 +28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись проливним дощем", - зазначив Горбань.
Прогноз на осінь
Також експерт спрогнозував погоду і на найближчу осінь. Нас чекає перший теплий місяць сезону, а потім похолодання.
"Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", - резюмував Горбань.
Нагадаємо, що раніше Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.