Нам вперше стало страшно: лікарі розповіли про жахи COVID-19 у Чернівцях

Лікарі розповіли про жахи коронавірусу в Чернівцях (Кадр з відео)

Лікарі відділень з COVID-19 відверто розповіли про те, що коїться в лікарнях

У Чернівцях ситуація з хворими з коронавірусом одна з найважчих в країні. Місць в лікарнях не вистачає, кисню теж, а лікарі буквально валяться з ніг. В реанімації обласної лікарні є місця лише для 12 пацієнтів, але зараз там вже 20 хворих і все – важкі.

Як розповів анестезіолог Андрій Аносов, шанси вижити після цієї вентиляції легень є тільки в одного пацієнта з 10. Про це пише видання "Настоящее время".

"Повірте, я в медицині дуже давно, тільки в реанімації вже 25 років, але до такого звикнути неможливо. Це надзвичайно складно. Тут знаходяться тільки ті, хто не може самостійно дихати. Підключення пацієнтів до штучної вентиляції легенів – крайня міра. Після того як мова вже йде про справжню штучну вентиляцію легенів, за моїми спостереженнями, шансів стає не більше 10 відсотків. Тобто в одного з десяти є шанс вижити", - розповів лікар.

Він додав, що місця в реанімації ніколи не пустують. Після смерті пацієнтів протягом декількох хвилин їх перестилають, заправляють і поміщають нового хворого.

Після чергування в обласній лікарні Аносов їздить в ковідне відділення в одному з найвіддаленіших районів області. Там пацієнтами заповнені навіть дитячі відділення. Майже всі – на кисневій підтримці та техніка просто не справляється, а в лікарні часто відключається електрика.

"За цей час хворі синіють, починають помирати, тому що вони були на концентраторах. Люди в тебе чіпляються, вимагають дати кисень, дати світло. Це вночі. Можна зійти з розуму", - додав анестезіолог.

Ситуація в інших містах України ненабагато краще і стан хворих, яких привозять в реанімації, стає все важче.

"Нам стало страшно. Вперше за епідемію в Україні нам стало страшно. Ми боїмося, що для нас, лікарів, не вистачить місця на кисні", – зізнався київський анестезіолог Володимир Ліходиевский.

Він додав, що реанімація розрахована на 5-6 осіб, але зараз там вже лежить 10 і допомогти всім – просто не реально.

"Ось ти дійшов до п'ятого хворого, а першому вже треба поправити маску. А першому вже все натиснуло, він кричить: зніміть, будь ласка, я не можу, не витримую. І ти повинен йти не до шостого-сьомого, а бігти до першого, гладити по руці, заспокоювати: давай ще подихаємо, ти ж хочеш жити?" – розповів лікар.

Медики зізнаються, що звикнути до пандемії неможливо й особливо важко втрачати пацієнтів.

"Хочеться після закінчення зміни вийти з відділення і просто на якийсь час забутися, це на тебе тисне, ти приходиш через добу, і ти можеш не побачити того пацієнта, який ось на тебе дивився, він хоче жити, а ти нічим не можеш допомогти", - сказав Аносов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі в українських лікарнях вже починають вибирати, кому віддати кисень.

А також розповідали про те, що інфекціоніст жорстко розкритикував карантин в Україні.