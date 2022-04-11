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Нам потрібна зброя! Посольство України в Польщі запустило потужний флешмоб

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Понеділок 11 квітня 2022 11:15
Нам потрібна зброя! Посольство України в Польщі запустило потужний флешмоб Коллаж РБК-Україна: Посольство України в Польщі запустило флешмоб
Автор: Світлана Мащенко

В Україні запустили флешмоб спільними зусиллями посольства України в Польщі та українських громадських діячів. Вони декламують відомий вірш Збіґнєва Ясінського "Нам потрібна зброя!" ("Żądamy amunicji"), перекладений Сергієм Жаданом.

До ініціативи під хештегами #ŻądamyAmunicji #НамПотрібнаЗброя #WeNeedAmmunition можете приєднатися і ви. Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це зробити.

"Ми вдячні за кожне слово підтримки, за кожен жест солідарності, для нас це дійсно важливо. Але найбільше, що необхідне нині українцям, аби вижити і залишитись собою - це зброя... Тисніть на свої уряди. Тисніть на своїх урядовців, які будуть пробувати говорити про геополітичну доцільність та економічні вигоди.

Поразка України в цій війні буде поразкою всього цивілізованого світу. Натомість, українська перемога буде свідченням того, що в світі далі мають вагу такі поняття як честь, совість та відповідальність. Нам потрібна зброя!" - наголосив Сергій Жадан.

До флешмобу вже долучились маленька українська акторка Поліна Громова, телеведуча Даша Трегубова, режисер Ахтем Сеітаблаєв, акторка Ірма Вітовська, співачка Тоня Матвієнко

Публікуйте відео у своїх профілях у соціальних мережах, додаючи хештег #ŻądamyAmunicji #НамПотрібнаЗброя #WeNeedAmmunition

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