З'явилося курйозне відео, як турки зазивають на вакцинацію: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!"

У Туреччині в місті Кютаг'я мобільний пункт для вакцинації населення від коронавірусу розгорнули прямо на автовокзалі. Медики закликали людей до вакцинації, так само як водії автобусів зазивають на свій транспорт.

Так, медики голосно вигукували назви вакцин, аби прохожі робили щеплення.

На відео можна побачити, як медики на автовокзалі ходять біля стійок, де очевидно передбачається проводити вакцинацію. При цьому вони голосно викрикують назви препаратів: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!".

"Жарти медичних працівників, натхненні навколишнім середовищем, в якій вони перебувають, і розмовами співробітників автобусної компанії. Все було знято на їх мобільні телефони і опубліковані в різних облікових записах соціальних мереж. Було розпочато необхідне адміністративне розслідування відносно медперсоналу", - такою цитатою із заяви Управління охорони здоров'я провінції Кютаг'я було підписано відео.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа не вважає, що потрібно починати розслідування щодо медичного персоналу. Адже медики вирішили мотивувати громадян робити щеплення таким екстравагантним чином. Також він додав, що всі повинні серйозно ставитися до вакцинації.