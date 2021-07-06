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Появилось курьезное видео, как турки зазывают на вакцинацию: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!"

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Турция, Вторник 06 июля 2021 17:21
Появилось курьезное видео, как турки зазывают на вакцинацию: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!" Коллаж РБК-Украина: в Турции медики призвали людей делать прививки от коронавируса
Автор: Тетяна Самарук

В Турции в городе Кютагья мобильный пункт для вакцинации населения от коронавируса развернули прямо на автовокзале. Медики призвали людей к вакцинации, так же как водители автобусов зазывают на свой транспорт.

Соответствующее видео обнародовал Haberturk TV на своем YouTube канале.

Так, медики громко выкрикивали названия вакцин, чтобы прохожие делали прививки.

На видео можно увидеть, как медики на автовокзале ходят у стоек, где очевидно предполагается проводить вакцинацию. При этом они громко выкрикивают названия препаратов: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!".

"Шутки медицинских работников, вдохновленные окружающей средой, в которой они находятся, и разговорами сотрудников автобусной компании. Все было снято на их мобильные телефоны и опубликованы в разных учетных записях социальных сетей. Было начато необходимое административное расследование в отношении медперсонала", - такой цитатой из заявления Управления здравоохранения провинции Кутахья было подписано видео.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не считает, что нужно начинать расследование в отношении медицинского персонала. Ведь медики решили мотивировать граждан делать прививки таким экстравагантным образом. Также он добавил, что все должны серьезно относиться к вакцинации.

Ранее мы сообщали, что в Турции обнаружили первые случаи штамма Delta Plus сразу в трех городах.

Также в Турции начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19.

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Турция Вакцина Коронавирус
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