Появилось курьезное видео, как турки зазывают на вакцинацию: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!"

В Турции в городе Кютагья мобильный пункт для вакцинации населения от коронавируса развернули прямо на автовокзале. Медики призвали людей к вакцинации, так же как водители автобусов зазывают на свой транспорт.

Так, медики громко выкрикивали названия вакцин, чтобы прохожие делали прививки.

На видео можно увидеть, как медики на автовокзале ходят у стоек, где очевидно предполагается проводить вакцинацию. При этом они громко выкрикивают названия препаратов: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!".

"Шутки медицинских работников, вдохновленные окружающей средой, в которой они находятся, и разговорами сотрудников автобусной компании. Все было снято на их мобильные телефоны и опубликованы в разных учетных записях социальных сетей. Было начато необходимое административное расследование в отношении медперсонала", - такой цитатой из заявления Управления здравоохранения провинции Кутахья было подписано видео.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не считает, что нужно начинать расследование в отношении медицинского персонала. Ведь медики решили мотивировать граждан делать прививки таким экстравагантным образом. Также он добавил, что все должны серьезно относиться к вакцинации.