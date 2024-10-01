Наглая птица чуть не устроила ДТП. "Парализовала" движение почти на час (фото)

Сегодня утром лебедь преградил дорогу, чем осложнил движение автотранспорта на въезде в город Шептицкий Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение страницы "Неорадио Червоноград" в Facebook .

Чрезвычайная ситуация на дороге

Сегодня стало известно, что молодая птица почти на час осложнила движение автотранспорта во Львовской области. Лебедь спокойно прогуливался, не обращая внимания на шум, и не хотел покидать интересное место.

"Он прогуливался по проезжей части и не собирался оттуда уходить. Птица не реагировала на сигналы водителей и неравнодушных, которые пытались его согнать во избежание ДТП", - рассказал "Неорадио" один из очевидцев происшествия, Владимир.

Именно он первым позвонил в службу чрезвычайных ситуаций, поскольку опасался, что лебедь может стать причиной ДТП. Чрезвычайники быстро передали информацию соответствующим службам, специализирующимся на спасении диких птиц.

Достаточно быстро на место прибыли зоозащитники. С помощью небезразличных водителей, поддержавших эту инициативу, лебедя все же удалось безопасно согнать в воду.

Молодой лебедь не хотел покидать опасное место (фото: facebook.com/neoradioua)

В комментариях под сообщением мнения пользователей разделились. Одни пишут, что птица могла просить о помощи, другие же придумают собственные версии поступка лебедя. Также пользователи пишут:

"Лебідь далеко ішов, він був посередині між Бендюгою і мостом. Ішов і сідав, шипів, крилами махав"

"Йому треба було ходити о дев'ятій, щоб зупинити рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання, бо сьогодні по Стуса всі спішили і майже ніхто і не збирався зупинитися"

"Він хотів усім нагадати, що в нас живуть лебеді. І що скоро зима. І якщо Добротвірська ТЕС не скидатиме теплу воду, то вони не виживуть"

"Може він просив допомоги, а ніхто не зрозумів"

"Цей лебідь дав зрозуміти, що він проти перейменування нашого міста".

Общественными усилиями лебедя смогли согнать в реку (фото: facebook.com/neoradioua)