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Наглая птица чуть не устроила ДТП. "Парализовала" движение почти на час (фото)

Вторник 01 октября 2024 18:10
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Наглая птица чуть не устроила ДТП. "Парализовала" движение почти на час (фото) Молодой лебедь мог стать причиной ДТП (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня утром лебедь преградил дорогу, чем осложнил движение автотранспорта на въезде в город Шептицкий Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение страницы "Неорадио Червоноград" в Facebook.

Чрезвычайная ситуация на дороге

Сегодня стало известно, что молодая птица почти на час осложнила движение автотранспорта во Львовской области. Лебедь спокойно прогуливался, не обращая внимания на шум, и не хотел покидать интересное место.

"Он прогуливался по проезжей части и не собирался оттуда уходить. Птица не реагировала на сигналы водителей и неравнодушных, которые пытались его согнать во избежание ДТП", - рассказал "Неорадио" один из очевидцев происшествия, Владимир.

Именно он первым позвонил в службу чрезвычайных ситуаций, поскольку опасался, что лебедь может стать причиной ДТП. Чрезвычайники быстро передали информацию соответствующим службам, специализирующимся на спасении диких птиц.

Достаточно быстро на место прибыли зоозащитники. С помощью небезразличных водителей, поддержавших эту инициативу, лебедя все же удалось безопасно согнать в воду.

Наглая птица чуть не устроила ДТП. &quot;Парализовала&quot; движение почти на час (фото)

Молодой лебедь не хотел покидать опасное место (фото: facebook.com/neoradioua)

В комментариях под сообщением мнения пользователей разделились. Одни пишут, что птица могла просить о помощи, другие же придумают собственные версии поступка лебедя. Также пользователи пишут:

  • "Лебідь далеко ішов, він був посередині між Бендюгою і мостом. Ішов і сідав, шипів, крилами махав"
  • "Йому треба було ходити о дев'ятій, щоб зупинити рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання, бо сьогодні по Стуса всі спішили і майже ніхто і не збирався зупинитися"
  • "Він хотів усім нагадати, що в нас живуть лебеді. І що скоро зима. І якщо Добротвірська ТЕС не скидатиме теплу воду, то вони не виживуть"
  • "Може він просив допомоги, а ніхто не зрозумів"
  • "Цей лебідь дав зрозуміти, що він проти перейменування нашого міста".

Наглая птица чуть не устроила ДТП. &quot;Парализовала&quot; движение почти на час (фото)

Общественными усилиями лебедя смогли согнать в реку (фото: facebook.com/neoradioua)

Кстати, раньше мы публиковали, как обычные птицы превращаются в кровожадное "камикадзе" и что происходит дальше.

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