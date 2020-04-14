Надія Бабкіна вийшла з коми після діагнозу COVID-19: усі подробиці

Надія Бабкіна через коронавірус перебувала в штучній комі, але зараз 70-річній народній артистці стало краще, вона прийшла до тями, і її відключили від апарату ШВЛ. Раніше її госпіталізували в важкому стані з двобічною пневмонією. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що стан співачки стабілізували, а в даний момент вона знаходиться у свідомості, самостійно дихає і вже пішла на покращення. Люди, які перебували поруч в момент пробудження Бабкіної заявили, що вона не відразу зрозуміла, що відбувається, і запитала: "Де я була?".

"Здуріти, значить, я повинна бути сильно голодна!", - відповіла артистка, коли дізналася, що кілька днів перебувала в штучній комі.

Бабкіній стало погано в квартирі в Брюсовому провулку ще 1 квітня. Швидка забрала співачку в лікарню, де після обстеження прийняли рішення перевести її в Коммунарку. Її син Данила Засєдатєлєв підтвердив інформацію про госпіталізацію матері.

Варто зазначити, що короновірус продовжує поширюватися в Україні та світі. Ситуація з карантином в країні загострюється у зв'язку з наближенням Великодня, який буде 19 квітня. В даний час в Україні заражених налічується вже 3 372 особи, з яких померло 98. У всьому світі кількість інфікованих стрімко наближається до 2 мільйонів чоловік.