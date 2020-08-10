Надіньте бавовняні рукавички на ніч: Комаровський зробив несподівану заяву

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський розповів, як правильно доглядати за руками

Євген Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою рук і чи можна відразу після дезінфекції наносити живильний крем. Про це інформує доктор на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лікар не бачить жодних проблем і, навпаки, вважає такий варіант досить непоганим для тих випадків, коли шкіра лущиться, покривається червоними плямами або грубіє.

"Якщо у вас крем в сумочці з собою - немає проблем, наносіть після санитайзеру. Якщо ви знаходитесь вдома, то дезінфектор на спиртовій основі вам взагалі не потрібен. А обробляти поверхні деззасобами можна у гумових або латексних рукавичках", - прокоментував Комаровський.

Також лікар нагадав, що санитайзер потрібен там, де немає доступу до мила і води. Якщо такої можливості немає і Вам доводиться часто використовувати рідкі дезінфікуючі засоби на спиртовій основі, то руки обов'язково потрібно після живити зволожуючим кремом.

"А якщо стан рук вимагає, то влаштуйте їм нічну маску - намажте живильним жирним кремом і надіньте бавовняні рукавички на ніч", - резюмував Комаровський.

Раніше Комаровський розповідав, як приготувати антисептик самостійно, щоб не бути обдуреним. Для цього знадобиться: 240 мл спирту, 15 мл перекису (3%), 5 мл гліцерину і 60 мл води.

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, чому засмагати на сонці шкідливо.

Ми писали, що Комаровський розповів, як розпізнати меланому.

А також про те, що Комаровський розкритикував носіння масок українцями.