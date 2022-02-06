"На ковзанах і цілими сім'ями": жителі Києва відзначилися неадекватною поведінкою на льоду
У Києві незважаючи на плюсову температуру і тонкий лід безтурботні люди вирішили випробувати долю прогулюючись по озеру цілими сім'ями, а деякі навіть стали на ковзани заради сумнівних зимових розваг.
Про це розповів кореспондент Styler.
За неадекватною поведінкою жителів Києва помітили на озері в Голосіївському парку.
"На ковзанах і цілими сім'ями", - розповіли про знімки.
На кадрах видно, що лід має великі проталини біля берега. Поверхня льоду в основному покрита снігом, але деякі ділянки розчищені - очевидно, спеціально для катання.
Температура повітря в столиці при цьому +1... +2 градуси.
Відзначимо, що в наступні п'ять днів, за прогнозом Українського гідрометцентру, температура в Києві і по всій країні буде вдень переважно плюсовою, з невеликим морозом у нічний час.
Коли лід вважається безпечним для переміщення по ньому?
Виходити на лід можна, якщо його товщина дорівнює не менше 7 сантиметрам, але гарантованою є щільність від 10 сантиметрів.
Місця, де офіційно дозволено переходити водойму з одного берега на інший, повинні мати товщину не менше 15 сантиметрів.
Не ступайте на лід, якщо:
- Він по виду пухкий і пористий, білого кольору.
- Якщо вода витікає з лунок.
- Чути характерні звуки тріска і хлюпання.
- Лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.
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