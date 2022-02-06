"На коньках и целыми семьями": жители Киева отличились неадекватным поведением на льду

В Киеве несмотря на плюсовую температуру и тонкий лед беспечные люди решили испытать судьбу прогуливаясь по озеру целыми семьями, а некоторые даже стали на коньки ради сомнительных зимних развлечений.

Об этом рассказал корреспондент Styler .

За неадекватным поведением жителей Киева заметили на озере в Голосеевском парке.

"На коньках и целыми семьями", - рассказали о снимках.

На кадрах видно, что лед имеет большие проталины у берега. Поверхность льда в основном покрыта снегом, но некоторые участки расчищены - очевидно, специально для катания.

Температура воздуха в столице при этом +1... +2 градуса.

Отметим, что в следующие пять дней, по прогнозу Украинского гидрометцентра, температура в Киеве и по всей стране будет днем преимущественно плюсовой, с небольшим морозом в ночное время.

Когда лед считается безопасным для перемещения по нему?

Выходить на лед можно, если его толщина равняется не менее 7 сантиметрам, но гарантированной является плотность от 10 сантиметров.

Места, где официально разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину не меньше 15 сантиметров.

Не ступайте на лед, если: