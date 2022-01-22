Чоловіки роблять повіки, ліпосакцію, а жінки - груди й ніс: Україна переживає бум пластичної хірургії

Пластична хірургія в Україні стрімко розвивається, і за рівнем наші фахівці вже не поступаються, а часом навіть випереджать іноземних. Минулий, 2021-й рік відзначився істотним зростанням кількості пластичних операцій, намітилися певні тенденції, а чоловіки стали звертатися за корекцією зовнішності частіше.

З чим пов'язано підвищення попиту на пластику?

Лікар припускає, що, можливо, люди, які перейшли на дистанційну роботу та навчання, перестали подобатися собі у "зумі" та інших онлайн-комунікаторах, та захотіли щось змінити.

"Деякі пацієнти, які зазвичай витрачали кошти на подорожі, розваги тощо, були позбавлені такої можливості через карантинні обмеження. Тому вони вирішили здійснити давню мрію - зробити пластичну операцію", - припускає Дмитро Слоссер.

Які втручання роблять найчастіше

За словами хірурга, тут особливо нічого не змінилось.

Як і раніше, на першому місці серед найзатребуваніших запитів - мамопластика, тобто збільшення грудей. А трійка найпопулярніших операцій - пластика грудей, носа та повік - займають приблизно 80% від загальної кількості втручань.

Чоловіки стали звертатися до хірургів частіше

Варто відзначити, що якщо раніше царину пластичної хірургії можна було сміливо називати суто жіночою, то тепер ситуація змінюється. Ще років 20 тому відсоток чоловіків, котрі зверталися до пластичних хірургів, не перевищував 5%.

По-перше, чоловіки менше переймаються своєю зовнішністю і не бачать причин щось виправляти. По-друге, вони мають психологічні побоювання: все-таки операція у них асоціюється з болем, а у чоловіків переважно нижчий больовий поріг, ніж у жінок.

"Попри це, наразі можу констатувати, що чоловіків-пацієнтів пластичних хірургів стало більше, і тепер вони складають близько 10% від загальної кількості", - говорить хірург.

Найпопулярніші процедури у них - це ліпосакція і пластика живота, але часом чоловіки звертаються за підтяжкою обличчя і навіть пластикою повік.

Фото: Дмитро Слоссер (пресслужба)

Що змінилося в царині пластичної хірургії

Останнім часом збільшилася кількість запитів на так звані контуруючі та комбіновані операції. Наприклад, часто клієнтки хочуть за один раз зробити кілька втручань - забрати жир з тих місць, де він зайвий, і додати туди, де він додасть приємного об’єму.

"Це справді зручно, і доволі часто ми за один раз проводимо три або чотири операції", - каже лікар.

Також варто відзначити ще одну позитивну тенденцію: все більше людей, які приходять до кабінету пластичного хірурга, роблять це усвідомлено, а не під впливом гарної обкладинки чи образу в інстаграмі.

Іншими словами, зменшився відсоток тих, хто за допомогою пластичної операції домагається схожості з якимось кумиром. Їх цікавить природний результат, тому вони дослухаються до думки пластичного хірурга, який радить, що саме потрібно зробити.

Процедури з омолодження дуже популярні

Наприклад, ліпофілінг, коли береться жир з різних ділянок тіла, де є надлишки, певним чином обробляється і вводиться через проколи, наповнюючи інші ділянки. Цей жир містить стовбурові клітини, які позитивно впливають на якість та колір шкіри і надають їй красивого природного об’єму.

Ще одна методика - плазмоліфтинг, коли з власної крові виділяються тромбоцити, і вводяться ін’єкційно під шкіру. Це теж помітно омолоджує шкіру. При цьому такі процедури, на відміну від тих же ін’єкцій ботулотоксину, не обмежують кровопостачання та не послаблюють м’язи.

Тренди в пластичній хірургії

За словами Дмитра Слоссера, кількість пластичних операцій буде й надалі зростати.

Це, зокрема, пов’язано з тим, що пластичні хірурги мають можливість проводити комбіновані операції, коли людина одночасно може виправити кілька ділянок - обличчя, груди, стегна або живіт. І все більше людей переконуються у перевагах та зручності проведення таких операцій.

Ще один тренд - постійне зростання якості надання послуг і, відповідно, вартості втручань.

Останніми роками рівень пластичної хірургії в Україні дуже серйозно підвищився. Результати вітчизняних фахівців бувають навіть кращими, ніж у іноземних колег.

"Взагалі, якби не карантинні обмеження, Україна б давно перетворилася на Мекку медичного туризму, зокрема, пластичної хірургії. Адже якість у нас не гірша, а то й краща, а ціни - доступніші", - додав він.

Можна підсумувати, що наразі пластична хірургія в Україні переживає золоті часи. Наші хірурги практикують традиційні втручання і опановують нові види операцій. Пластика стає безпечнішою, процес відновлення - швидшим, кількість задоволених пацієнтів невпинно зростає, а процент невдач зводиться до мінімуму.

Головне кредо пластичного незмінне: "Не впевнений - не роби!"

Як і минулого року, та й всі попередні роки, головне питання, на яке має знайти відповідь пластичний хірург, коли пацієнт переступає поріг клініки - наскільки продуманим та зваженим є його рішення.

"Буває, що я раджу пацієнтам взяти паузу в кілька місяців і зважити, наскільки необхідною є операція. Бо головне кредо, коли зважуєшся на пластичну операцію - "Не впевнений - не роби!" - підсумував Дмитро Слоссер.