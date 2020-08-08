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Мужчина поджог свою жену в ее день рождения: детали резонансного инцидента

Винницкая область, Суббота 08 августа 2020 22:26
Мужчина поджог свою жену в ее день рождения: детали резонансного инцидента
Мужчина поджог свою жену в ее день рождения под Виннице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

"Подарком" стало то, что женщина с сильными ожогами осталась в живых

Под Винницей в субботу, 8 августа, мужчина поджог свою жену в ее день рождения. Инцидент произошел на почве ревности. Как сообщается, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Все подробности происшествия – читайте ниже.

Как сообщается в пресс-службе полиции Винницкой области, инцидент произошел в городе Калиновка. 49-летний местный житель ночью облил свою жену спиртом и поджег. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. На линию правоохранителей позвонили медики и рассказали, что в больницу поступила 48-летняя пациентка с ожогами 80% тела.

По словам исполняющего обязанности начальника Калиновского отдела полиции Андрея Наконечного, мужа потерпевшей уже задержали по подозрению в совершении преступления. Сотрудники правоохранительных органов установили, что во время празднования дня рождения женщины между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство). За такое правонарушение задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина поджог свою жену в ее день рождения: детали резонансного инцидента

Подозреваемый в поджоге собственной супруги (фото: vn.npu.gov.ua)

Напомним, что ранее под Житомиром произошел похожий инцидент. Правда, мужчина облил свою жену бензином.

Ранее стали известны новые детали трагедии в Черновцах, где отец поджег собственную дочь.

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